Президент сказал, что модифицированный Hongqi похож на его удлиненный кастомный Cadillac.

Как и многие главы государств, Си Цзиньпин на недавнюю встречу с Джо Байденом предпочел приехать на собственном президентском автомобиле. Его бронированный лимузин не остался незамеченным, поскольку глава государства не преминул воспользоваться возможностью осмотреть удлиненную версию Hongqi. Если название вам не знакомо, то это суббренд автомобильной компании FAW, которая сама является дочерним предприятием государственного концерна FAW Group.

В основе этого роскошного автомобиля лежит модель L5 в ретро-стиле, известная как самый дорогой автомобиль, выпущенный в Китае. В конце встречи Джо Байден восхитился удлиненным седаном Си, назвав его "прекрасным автомобилем". Затем его пригласили заглянуть внутрь, где, как мы предполагаем, находится роскошный салон, подходящий для президента одной из самых могущественных стран мира.

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Далее Байден сказал, что Hongqi L5 похож на его собственный Cadillac, известный как "Зверь". Учитывая важность этих двух автомобилей, большинство деталей окутано тайной. Предполагается, что автомобиль президента США построен на платформе сверхмощного грузовика GMC TopKick и оснащен дизельным двигателем Duramax. Президентский автомобиль Си, как сообщается, представляет собой удлиненный L5 с массивным 6,0-литровым V12 с турбонаддувом.

Учитывая количество брони, установленной на обоих автомобилях, "Зверь" и L5 (кодовое название N701), вероятно, весят столько же, сколько Луна. Caddy, как утверждается, весит от 15 000 до 20 000 фунтов, поэтому мы считаем, что экономия топлива не идеальна даже с дизельным двигателем. Hongqi ни в коем случае не является Miata, учитывая, что автомобиль-донор весит уже около 7000 фунтов. И это еще до установки тяжелой брони.

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То, что Джо Байден ценит автомобили, неудивительно, ведь он владеет Corvette 1967 года выпуска. На прошлогоднем автосалоне в Детройте он сказал представителям СМИ, что он "автомобильный парень", и был сфотографирован за рулем C8 Corvette Z06.