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Gorovic
Bloomberg: Переворот в кремниевой долине. Что случилось в OpenAI
Совет директоров OpenAI заявил, что потерял доверие к Альтману.

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В пятницу днем в Кремниевой долине произошел серьезный переворот: Сэм Альтман (Sam Altman) из компании OpenAI, соучредитель самого горячего стартапа на Земле и самый яркий представитель перспектив и опасностей искусственного интеллекта, был отстранен советом директоров.

Увольнение Альтмана последовало после разгоревшегося спора с его сооснователем, главным научным сотрудником OpenAI Ильей Суцкевером. Спор начался по поводу скорости и безопасности внедрения продуктов стартапа, сообщил Bloomberg со ссылкой на собеседнков, которые захотели остаться инкогнито. Кроме того, разногласия между ними и их единомышленниками в совете директоров возникли в связи с кампанией Альтмана по сбору средств на создание отдельной компании по производству чипов искусственного интеллекта для конкуренции с корпорацией Nvidia и другим проектом по производству аппаратных средств, связанных с искусственным интеллектом, в партнерстве с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом.

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По словам одного из собеседников, Суцкевера и его друзей в совете директоров OpenAI могло также отпугнуть то, что Альтман использовал имя OpenAI для привлечения капитала, а также то, что предлагаемые новые компании не разделяют ту же модель управления с фиксированной прибылью, что и OpenAI.

В заявлении, сделанном в пятницу вечером, бывший президент OpenAI Грег Брокман, который также подал в отставку на фоне этой интриги, сказал, что он и Альтман были удивлены решением компании. "Мы с Сэмом шокированы и опечалены тем, что сделал сегодня совет директоров", - написал Брокман в сообщении на сайте X (Twitter). 

В конце Брокман написал: "Скоро будет еще больше", что позволяет предположить, что в скором времени эта пара может создать еще одну компанию, которая будет конкурировать с OpenAI. Если это так, то это может еще больше нарушить баланс сил в Кремниевой долине. С 2019 года корпорация Microsoft инвестировала в OpenAI 13 млрд. долларов и выделила стартапу значительные вычислительные и инженерные мощности. 

Конечно, увольнение основателей компаний - это часть повторяющейся легенды Кремниевой долины. В 1985 году компания Apple уволила Стива Джобса, а в 2008 году Twitter уволил своего сооснователя Джека Дорси. Оба руководителя, как известно, вернулись в свои компании спустя годы. Однако уход Альтмана может оказать более серьезное влияние на отрасль и футуристические технологии, которые он представлял.

Большую часть последнего года Альтман находился в мировом турне, не уступающем по грандиозности турне американской певицы Тейлор Свифт. В течение недели он мог встретиться с главой государства, дать показания в Конгрессе и дать интервью журналу. Выступая раз за разом, он рассказывал о перспективах ИИ со странной смесью оптимизма и пессимизма, приводя в бешенство своих критиков. На этой неделе Альтман стал заметной фигурой на встрече Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско.

Но в пятницу, когда исполнился год с момента выхода ChatGPT, открывшего широким массам генеративный искусственный интеллект, все это прекратилось. В своем блоге OpenAI сообщила об увольнении Альтмана, заявив, что совет директоров потерял доверие к его руководству после проведения проверки, которая показала, что он "не был последовательно откровенен в общении с советом директоров".

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"Если я начну уходить, совет директоров OpenAI должен предъявить мне иск на полную стоимость моих акций", - написал Альтман поздно вечером в пятницу. Однако Альтман, как известно, не имеет доли в компании, которую он когда-то возглавлял. Другими словами, Сэм Альтман вряд ли уйдет тихо.

#openai #openai gpt-4 #сэм альтман #sam altman
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