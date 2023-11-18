Даже если вы не собираетесь покупать Steam Deck OLED, новое обновление SteamOS сделает ваш ЖК-дисплей лучше.

Обновление SteamOS 3.5.5, доступное уже сейчас, представляет программные доработки и изменения для OLED-моделей, предназначенных для владельцев оригинального портативного компьютера. Геймеры, пользующиеся оригинальным Steam Deck с ЖК-дисплеями также попадают на "OLED-вечеринку" Steam Deck, так как обновление SteamOS сделает их дисплей немного красивее.

Во-первых, это новые опции дисплея Deck, о которых мы уже рассказывали, когда они стали доступны в предварительной ветке SteamOS в сентябре, когда OLED Deck еще находился в стадии разработки.

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Теперь по умолчанию для дисплея Deck используется цветовой диапазон sRGB (более теплый и яркий), а в меню доступны прежние настройки "Native", а также режим "Boosted", который еще больше увеличивает яркость цветов, но может вызывать некоторую размытость градиентов. Кроме того, в сентябрьском обзоре были представлены настройки HDR и VRR для внешних мониторов.

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В SteamOS 3.5.5 дополнительно исправлены глюки, возникающие в ряде игр, в частности, в Amnesia: The Bunker и Starfield. Самым большим изменением, помимо sRGB, является обновленный ползунок FPS/частоты обновления экрана, который объединяет ранее раздельные настройки в единый инструмент для выбора произвольной частоты кадров между 30 и 60 к/с, что является настоящим преимуществом в условиях ограниченного времени автономной работы Deck - я почти всегда езжу на поезде с частотой 40 к/с.