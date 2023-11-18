Теперь можно быстро определить, какие устройства Wi-Fi находятся в вашей сети.

В приложение Google Home добавлена небольшая, но удобная функция поиска, позволяющая быстро определить, какие устройства Wi-Fi находятся в вашей сети.

Открыв страницу Wifi и выбрав страницу "Устройства", можно обнаружить новую панель "Поиск устройств", которая имеет довольно большую ширину и это кажется удобным. Когда вы начинаете вводить текст, список устройств, подключенных к вашему Wifi-маршрутизатору Google или Nest, обновляется. Результаты включают как устройства, подключенные к сети в данный момент, так и устройства, находящиеся в "автономном режиме".

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Учитывая живой характер этого списка, элементы имеют тенденцию обновляться слишком часто, если установлена сортировка "В реальном времени". Поиск теперь является одним из способов решения этой проблемы.

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Поиск по устройствам Wi-Fi появился в Google Home 3.9 на Android. На iOS такого улучшения пока не сделали. Между тем, люди, особенно те, у кого десятки гаджетов "умного дома", наверняка оценили бы аналогичную возможность поиска на вкладке "Устройства". Избранное" помогает расставить приоритеты, но в результате все может стать громоздким. Это было бы удобно и для списка Automations.