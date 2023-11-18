Смартфонов продали 308 штук на сумму 4,9 миллионов рублей, планшетов на 1,2 млн рублей всего за неделю.

По данным ИТ-холдинга Fplus, операционная система «Аврора» стартовала с однозначным успехом. Только за первые десять дней ноября ритейлер распродал 367 устройств. Данный отчет опубликовало ежедневное онлайн-издание государственной информатизации «D-Russia».

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В совокупности сумма продаж только смартфонов составила 4,9 млн рублей. А планшетов продали на 1,2 млн рублей. Существенная часть продаж (78%) была сделана посредством заказа через онлайн-платформу магазина. Гаджеты на базе OC «Аврора» приобрели частные лица, некоторые признались, что основной целью послужило любопытство, а некоторым нужно было такое устройство для работы.

В своем заявлении представитель «Всесмарт» сообщил, что спрос на устройства на базе «Аврора» намного превзошел их первоначальные ожидания и сообщил, что они планируют продать определенное количество гаджетов к концу 2023 года.

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Напомним, холдинг Fplus является материнской компанией сети магазинов «Всесмарт», специализирующихся на розничной продаже планшетов, смартфонов и других устройств, работающих под управлением российской операционной системы «Аврора». Цена на смартфон Fplus Pro R570E составляет 14 990 рублей, а на планшет Fplus Pro LifeTab Plus - 16 990 руб.