Разработана технология, которая позволяет за считанные секунды обрабатывать паспортные данные.

Компания Smart Engines создала нейросеть специально для распознавания российских паспортов. Искусственный интеллект может мгновенно считывать любую страницу документа, аналогично тому, как мы сканируем QR-коды при оплате покупок.

Одной из ключевых особенностей этой нейронной сети является ее способность автоматически распознавать на штампах регистрации рукописный текст. С помощью сверхточных рекуррентных нейросетей, обученных на огромном объеме данных и включающих более 1,3 миллиона изображений рукописного текста, сгенерированных алгоритмами искусственного интеллекта, созданная модель способна мгновенно находить штамп с пропиской на изображении и считывать адрес.

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При этом нейросеть также анализирует фон и остальное содержимое страницы паспорта. Новое поколение нейросетей Smart Engines значительно повысило точность распознавания цифровых полей на главной странице паспорта граждан РФ, таких как номер, дата выдачи, текстовые данные и код подразделения. Нейросеть обучена также распозновать поля "место рождения" и "кем выдано". Данные с паспорта считываются с точностью до 99% даже в видеопотоке, когда пользователь показывает документ перед камерой устройства.

Нейросеть Smart Engines, помогает преодолеть проблемы, связанные с распознаванием паспортов, в частности фотографий и текста, которые могут иметь блики от голограммы. Благодаря даной инновационной технологии, процесс считывания информации с паспорта становится намного более удобным и эффективным.

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Это новшество в области распознавания паспортов открывает большие возможности для автоматизации процессов, связанных с проверкой личных данных. Оно может быть использовано в различных сферах, включая банковское дело, туризм и государственные службы. Благодаря точности и скорости работы нейросети, она значительно упрощает и ускоряет процесс идентификации личности.