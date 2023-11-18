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Компания Smart Engines создала нейросеть специально для распознавания российских паспортов. Искусственный интеллект может мгновенно считывать любую страницу документа, аналогично тому, как мы сканируем QR-коды при оплате покупок.
Одной из ключевых особенностей этой нейронной сети является ее способность автоматически распознавать на штампах регистрации рукописный текст. С помощью сверхточных рекуррентных нейросетей, обученных на огромном объеме данных и включающих более 1,3 миллиона изображений рукописного текста, сгенерированных алгоритмами искусственного интеллекта, созданная модель способна мгновенно находить штамп с пропиской на изображении и считывать адрес.
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При этом нейросеть также анализирует фон и остальное содержимое страницы паспорта. Новое поколение нейросетей Smart Engines значительно повысило точность распознавания цифровых полей на главной странице паспорта граждан РФ, таких как номер, дата выдачи, текстовые данные и код подразделения. Нейросеть обучена также распозновать поля "место рождения" и "кем выдано". Данные с паспорта считываются с точностью до 99% даже в видеопотоке, когда пользователь показывает документ перед камерой устройства.
Нейросеть Smart Engines, помогает преодолеть проблемы, связанные с распознаванием паспортов, в частности фотографий и текста, которые могут иметь блики от голограммы. Благодаря даной инновационной технологии, процесс считывания информации с паспорта становится намного более удобным и эффективным.
Это новшество в области распознавания паспортов открывает большие возможности для автоматизации процессов, связанных с проверкой личных данных. Оно может быть использовано в различных сферах, включая банковское дело, туризм и государственные службы. Благодаря точности и скорости работы нейросети, она значительно упрощает и ускоряет процесс идентификации личности.