Функция «Best Take» построена на базе AI и этим все сказано. Просто добавьте в Pixel 8 фото, сделанные на любом устройстве.

С выпуском Pixel 8 и Pixel 8 Pro в этом году компания Google сделала возможным значительно улучшать изображения с помощью искусственного интеллекта. Теперь Google не ограничивается удалением фоновых объектов с помощью Magic Eraser или даже перемещением объектов с помощью Magic Editor, а решает проблему, с которой сталкиваются многие люди, и в особенности родители - заставить всех в кадре улыбаться одновременно. Оказывается это непростая задача, которая зачастую заканчивается открытием редактора Photoshop, чтобы в итоге получить идеальное фото. Но теперь есть новая, удивительная функция.

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Проще говоря, если делать серию фотографий, то Pixel 8 с помощью искусственного интеллекта может распознать улыбку человека в каждом кадре и поменять местами лучшие улыбки. Эта функция работает с любой последовательностью фотографий, независимо от того, каким телефоном они были сделаны, при условии, что они были загружены в Google Photos и скачаны на устройство Pixel 8. Google не опубликовала верхний предел количества людей, которых можно настроить, но был проведен успешный тест с 10 людьми. Единственным ограничением является то, что функция не работает с животными, которых сложнее фотографировать, чем детей.

Расскажем как использовать функцию Best Take на Pixel 8

Найдите последовательность фотографий, которую необходимо отредактировать, и откройте одну из них. Если вы пытаетесь сфотографировать животное, откройте фотографию с его лучшим снимком.

1. Откройте фотографию, которую необходимо отредактировать, в приложении Google Фото на Pixel 8.

2. Нажмите кнопку «Редактировать».

3. Выберите пункт «Инструменты».

4. Нажмите пункт «Лучший дубль».

Google просканирует эту фотографию и все её последовательности, чтобы определить, кто изображен на первой фотографии, а затем найти другие улыбки. После этого (через несколько секунд) под фотографией отобразятся найденные лица.

Нажмите на каждую фотографию, чтобы лучше разглядеть снимки. Нажмите на ту, которая нужна на фотографии, и лицо человека изменится.

Отрегулировав лица соответствующим образом, нажмите кнопку «Готово».

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Если вы хотите отредактировать фотографию, вы все еще можете это сделать. В противном случае нажмите «Сохранить копию». После этого новая фотография будет сохранена вместе с другими.