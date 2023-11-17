Добавляется поддержка стандарта RCS.

Решение Apple было принято на фоне давления со стороны регулирующих органов и конкурентов, таких как Google и Samsung. Google давно настаивал на том, чтобы Apple приняла протокол обмена сообщениями под названием Rich Communication Services (RCS), который направлен на замену традиционного текстового обмена сообщениями на более надежные чат-функции. Это также связано с тем, что RCS продолжает развиваться и становится более совершенной платформой, чем когда-либо.

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Компания Apple объявила о планах по принятию стандарта обмена сообщениями, который, наконец, предоставит функции iMessage пользователям Android. Изменения, о которых впервые сообщил сайт 9to5Mac, коснутся таких опций, как уведомление о прочтении, индикация набора текста пользователями, улучшенная поддержка чатов, более качественный обмен изображениями и видео в мультимедиа и многое другое.

Реализация Apple стандарта RCS также дает владельцам устройств возможность прямо в текстовых сообщениях поделиться своим местоположением с другими пользователями. В отличие от обычных SMS, RCS также может работать через мобильные данные или Wi-Fi.

Также отмечается, что RCS - это еще и кроссплатформенность. То есть пользователи устройств с разными операционными системами смогут без проблем общаться в едином чате и делиться файлами

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Таким образом, поддержка стандарта обмена сообщениями, которую внедряет Apple, приведет к улучшению взаимодействия между устройствами iOS и Android, а также к внедрению новых функций, что, в свою очередь, предоставит пользователям различных операционных систем больше возможностей общения.