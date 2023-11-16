Электрический велосипед с защитой аккумулятора от самовозгорания и контролируемым ограничением скорости представили в компании "Яндекс".

В Яндексе представили электровелосипед собственной разработки для использования курьерскими компаниями. Как сообщается, при создании новой модели учитывался опыт курьеров, сотрудничающих с «Яндекс Едой» и «Деливери».

Разработчики рассказали, что основная задача состояла в том, чтобы сделать процесс доставки на этом велосипеде максимально комфортным и быстрым, и, что немаловажно, безопасным для самих курьеров. Его рама изготовлена из алюминия, что делает конструкцию более легкой и одновременно достаточно прочной. Конструкция сиденья такова, что работник теперь меньше будет уставать при многочасовых поездках. Также появился новый багажник для больших курьерских сумок с более мощной рамой. Курьер может даже подзарядить свой смартфон - для этого предусмотрели USB-порт. Колеса закрыли большими крыльями и теперь одежда и сумка курьера будет защищена от брызг.

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Также разработчики уделили особое внимание вопросам безопасности. В электрическом велосипеде появился модуль IoT. Это модуль «интернет вещей», который позволяет обмениваться с сервером данными и в автоматическом режиме регулировать скорость ездока. Фактически теперь велосипед не позволит превысить скорость, установленную для конкретного участка то или иной местности. Аккумулятор также разработан с учетом необходимых требований по безопасности, снабжён датчиком, позволяющим мониторить технические аспекты устройства и имеет встроенную защиту от самопроизвольного возгорания.

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Как заявляют в компании, электровелосипед можно использовать не только в летнее время, но и зимой, а также в дождливую погоду, поскольку электроника полностью герметична, и тормоза также защищены от попадания влаги.