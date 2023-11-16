Компания Microsoft создала новое "приложение Windows App" для доступа к своей ОС на различных устройствах.

Компания Microsoft создала приложение для iOS, iPadOS, macOS и веб-браузеров. Приложение фактически повторяет предыдущее приложение Windows 365 и превращает его в центр для потоковой передачи копии Windows с удаленного ПК, Windows 365, Azure Virtual Desktop и Microsoft Dev Box.

Microsoft поддерживает работу с несколькими мониторами через приложение Windows App, осуществляя масштабирование дисплея и пользовательского разрешения, перенаправляя устройства на веб-камеры, устройства хранения данных и принтеры. Однако предварительная версия приложения Windows App для Android пока недоступна.

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Пока только бизнес-аккаунты Microsoft могут использовать Windows App, но есть намеки того, что в скором времени приложения будет доступно и для обычных пользователей. Хоть подсказка для входа в приложение Windows App on Windows и указывает возможность получить доступ к приложению, используя личную учетную запись Microsoft, но в настоящее время эта опция по сути отсутствует.

Подобные приложения для удаленного подключения к ПК существуют уже много лет, в частности, приложение Remote Desktop Connection, поставляемое в составе Windows. Однако новое приложение для Windows рассматривается экспертами как глобальный шаг, свидетельствующий о более широких амбициях Microsoft по переносу Windows полностью в "облако".

После того как в сентябре бывший руководитель направления Surface и Windows Панос Панай (Panos Panay) ушел из в Amazon, Microsoft создала новую команду, ориентированную на работу с web-приложениями. Новая команда "Windows and Web Experiences", предположительно, будет в заниматься созданием веб-сервисов на базе искусственного интеллекта для Windows. Интересно, что в Windows 11 уже появился ряд функций, например, интерфейс поиска, который динамически обновляется, система виджетов, а также разработчики включили интеграцию Copilot.

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Приложение Windows App может стать основой для получения пользователями доступа к облачным ПК и приложениям Windows на устройствах, не работающих под управлением операционной системы Microsoft.