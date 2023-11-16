Маск предложил Джимми Уэйлсу сменить название Wikipedia на Dickipedia за 1 млрд. долларов. Уэйлс обрушился на него с критикой.

Основатель Википедии Джимми Уэйлс обрушился с критикой на компанию X, ранее известную как Twitter, после ее покупки Элоном Маском, заявив, что социальная сеть теряет пользователей, а ее "заполонили тролли и сумасшедшие". Эти высказывания продолжают словесную войну между двумя известными технологическими деятелями, начавшуюся еще в прошлом году.

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Во вторник Уэйлс ответил на вопрос о том, как повлияет приобретение Маском компании Twitter за 44 млрд. долларов на ситуацию в социальных сетях: "Это огромная проблема". "Я думаю, что многие вдумчивые и серьезные люди побегут из Twitter", - сказал Уэйлс в интервью CNBC на технологической конференции Web Summit в Лиссабоне.

"Твиттер был, а теперь, я думаю, и X в некотором роде является публичной площадкой по умолчанию для всего мира. И если ее заполонили тролли и сумасшедшие, это не идет на пользу никому из нас". Компания X не ответила на просьбу CNBC о комментарии. Исследование, проведенное аналитической компанией Similarweb, показывает, что показатели вовлеченности X снизились по сравнению с прошлым годом.

Комментарии Уэйлса прозвучали после того, как Маск предложил Википедии 1 млрд. долларов, если она изменит свое название на "Дикипедия".

Размолвка между ними началась еще в прошлом году, когда Маск заявил, что Википедия имеет "нетривиальный левый уклон". Это было сделано в ответ на то, что редакторы Википедии обсуждали, стоит ли удалять запись платформы о файлах Twitter. По словам Маска, это набор файлов, подтверждающих утверждения о том, что предыдущее руководство компании осуществляло модерацию контента с предубеждением против консерваторов. В итоге Википедия не удалила эту запись.

"Я имею в виду, что он устроил словесную войну со мной, на которую я никак не отреагировал", - сказал Уэйлс, имея в виду предложение Маска о смене названия стоимостью 1 млрд. долларов.

"То, что он называет цензурой, мы называем продуманной редакционной оценкой, а это совсем другое дело", - сказали в Wikipedia.

Напомним, в начале этого года Уэйлс запустил свой ответ X под названием Trust Cafe. Уэйлс назвал его "пилотным проектом", целью которого является создание "сообщества надежных людей". По словам Уэйлса, он пытается создать платформу, в которой "контент будет основываться на достоверности, а не на вирусной привлекательности". Википедиа не поддерживается рекламой, а основана на добровольном членстве. А чтобы люди захотели добровольно заплатить, сервис должен быть качественным и способствовать улучшению жизни.

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Trust Cafe позволяет людям размещать сообщения в стиле X, а другим - комментировать их. Сообщения можно искать по темам, например, по технологиям или мировым новостям. "Я не знаю, есть ли у меня ответы, но я пытаюсь их дать людям", - признался Уэйлс, говоря о Trust Cafe.