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Gorovic
Corsair представила MP700 Pro: Феноменальная производительность PCIe 5.0
По производительности в классе PCIe 5.0 Corsair MP700 Pro практически сравнялся со скоростным Adata Legend 970.

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Компания CORSAIR, лидер по производству составляющих элементов для геймеров и сборщиков ПК, начинает выпуск MP700 PRO - самого быстрого на сегодняшний день твердотельного накопителя M.2 в классе PCIe Gen5. Модель MP700 PRO емкостью до 4 ТБ с тремя вариантами охлаждения устанавливает новый стандарт для систем хранения данных последнего поколения, при котором скорость чтения и записи достигает 12 400 МБ/с и 11 800 МБ/с, что на 75% выше, чем у твердотельных накопителей PCIe 4.0.

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Помимо превосходной последовательной пропускной способности, производительность при чтении и записи (до 1,5 млн. операций чтения и 1,6 млн. операций записи в секунду (IOPS)) позволяет MP700 PRO конкурировать с лучшими дисками PCIe Gen 4. MP700 PRO совместим с материнскими платами с интерфейсом PCIe 4.0**. Встроенная поддержка Microsoft DirectStorage обеспечивает высочайшую отдачу от игр нового поколения, а работа с файлами в Windows и загрузка программ - одно удовольствие.

Используя стандартный для отрасли форм-фактор M.2 2280, MP700 PRO легко устанавливается на материнские платы для настольных ПК, обеспечивая их 100% совместимость. Для достижения оптимальной производительности MP700 PRO требуется дополнительное охлаждение (чаще всего используется встроенное охлаждение M.2), предусмотренное в материнской плате пользователя. Для тех, кому требуется более мощное охлаждение, MP700 PRO предлагается в комплекте со стильным полностью готовым воздушным кулером, который обеспечивает охлаждение накопителя во время работы и его оптимальную производительность.

В качестве альтернативы версия MP700 PRO Hydro X Series поставляется с предварительно собранным водоблоком, который легко устанавливается в ваш пользовательский контур, обеспечивая высочайшее охлаждение и соответственно производительность. Этот водоблок совместим со стандартными для отрасли фитингами 1/4" и изготовлен в соответствии с жесткими стандартами, которые вы ожидаете от пользовательского оборудования CORSAIR для охлаждения.

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Как и все SSD-накопители CORSAIR, MP700 PRO поддерживается бесплатным программным обеспечением CORSAIR SSD Toolbox, позволяющим использовать такие удобные функции, как безопасное удаление и обновление программного обеспечения непосредственно с рабочего стола. Пятилетняя гарантия позволяет быть уверенным в высокой скорости и надежности хранения данных. MP700 на технологии PCIe Gen5 устанавливает новый стандарт производительности M.2.

#corsair #pcie 5.0 #corsair mp700 pro
Источник: corsair-newsroom.prgloo.com
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