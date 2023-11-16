До этого момента выпускались телевизоры исключительно с ЖК-панелями от множества различных производителей.

Компания Sharp анонсировала первый телевизор Roku с OLED-дисплеем. До этого момента в рамках программы, запущенной в 2014 году, выпускались исключительно телевизоры с ЖК-панелями от множества различных производителей телевизоров. Но с новыми OLED-дисплеями Aquos компания Sharp наконец-то изменила эту тенденцию.

Эти телевизоры, доступные в размерах 55 и 65 дюймов, поддерживают Dolby Vision IQ, HDR10 и оснащены четырьмя портами HDMI с переменной частотой обновления (VRR) для плавного воспроизведения 4K 120 Гц. В комплект Aquos OLED также входит 30-ваттная акустическая система и полная совместимость с Dolby Atmos.

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Но, как и всегда в случае с телевизорами Roku, главным преимуществом является простое в использовании программное обеспечение. Вы получаете тот же пользовательский опыт, что и в потоковом устройстве Roku, но встроенный в телевизор. Поэтому покупатели могут рассчитывать на универсальный поиск Roku, обновления ОС в течение нескольких лет и постоянно обновляющийся контент, в котором все больше и больше внимания уделяется именно бесплатному контенту. В комплект поставки телевизора входит голосовой пульт ДУ, а OLED-телевизоры Aquos поддерживают Apple AirPlay, HomeKit, Amazon Alexa и Google Home.

Другим ключевым преимуществом телевизоров Roku часто являются привлекательные цены, но нельзя сказать, что Sharp проявляет в этом вопросе излишнюю агрессивность. Цена 55-дюймового Aquos OLED составляет 1499 долларов США, а более крупная 65-дюймовая версия стоит 1999 долларов. Это не так уж далеко от той цены, которую обычно приходится платить за OLED-матрицу LG среднего уровня (Sharp почти наверняка использует в этих телевизорах OLED-панели LG Display, так что, возможно, это не так уж и мало). Компании предстоит нелегкая борьба с давними фаворитами Roku TV, такими как TCL и Hisense, которые известны тем, что выпускают телевизоры по относительно низким ценам за то отличное качество.

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Интересно, что конкурирующая программа Fire TV от Amazon не предлагает OLED-модели в США, хотя Grundig выпустила такую модель на международном рынке в 2019 году.