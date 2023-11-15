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Gorovic
Новый робот-охранник от Amazon может патрулировать помещения
Amazon запустил в продажу роботов-охранников, которых могут приобрести компании для патрулирования своих предприятий.

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Сегодня Amazon запустила в продажу робота Astro for Business, который продается за 2349 долларов. Он перемещается автономно или с помощью пульта дистанционного управления, оснащен HD-камерой-перископом с функцией ночного видения и обеспечивает просмотр в режиме реального времени 24/7 и двустороннюю связь. Вместе с роботом Amazon предлагает три различных сервиса подписки, которые помогают компаниям контролировать свои объекты.

Ring Protect Pro позволяет сохранять записи с устройства в течение 180 дней и синхронизировать их с датчиками движения и сигнализациями Ring. Astro Secure позволяет роботу осуществлять автономное патрулирование, двигаясь по маршрутам, которые пользователь настраивает самостоятельно. Astro также может посылать пользователю сигналы тревоги и автономно перемещаться к сработавшим датчикам, чтобы проверить, что происходит.

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Подписка на Virtual Security Guard за 99 долларов в месяц позволяет роботу уведомлять агентов быстрого реагирования Ring при обнаружении незнакомого человека, странного звука или другой активности, которую он сочтет подозрительной. Для получения доступа к Virtual Security Guard необходимо подписаться на Ring Protect Pro и Astro Secure, стоимость которых составляет 20 и 60 долларов в месяц соответственно.

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В прошлом году компания Amazon провела пилотный запуск аналогичного робота, но только для дома. Astro for Home пока доступен только по приглашению и стоит 1599 долларов. В то время как этот робот призван помочь людям присматривать за домашними животными и проверять, не оставили ли они конфорку на плите, Astro for Business предназначен для составления карт и навигации по большим помещениям - до 500 кв. метров.

#амазон #робот охранник
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