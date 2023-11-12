Миллер, советник Дональда Трампа, в интервью NYT сказал, что планируется широкомасштабное ужесточение нелегальной иммиграции с открытием лагерей, если Трамп придет на второй срок.

Дональд Трамп планирует расширить меры по борьбе с иммиграцией, если его переизберут на пост президента в 2024 году. В эти меры войдет подготовка к массовой депортации людей без документов, которые уже находятся в Соединенных Штатах и предварительному содержанию их в гигантских лагерях до момента высылки, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Эти планы должны резко ограничить как легальную, так и нелегальную иммиграцию.

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Отчет основан на интервью с несколькими советниками, в том числе со Стивеном Миллером (Stephen Miller), который курировал иммиграционную политику Трампа на первом сроке президентства. Трамп хочет возродить свою иммиграционную политику первого срока, включая запрет на въезд выходцам из определенных стран, а также основывать отказ во въезде на широком утверждении о том, что мигранты являются переносчиками таких инфекционных заболеваний как туберкулез. Планируются широкомасштабные рейды в поисках нелегалов и депортации их миллионами в год.

Как передает New York Times, совокупность миграционных планов г-на Трампа на 2025 год окажется невиданной по своему размаху в современной американской истории. Миллионам иммигрантов без документов будет запрещен въезд в страну или они будут изгнаны из нее спустя годы или даже десятилетия проживания в ней. Визы иностранных студентов, участвовавших в антиизраильских или пропалестинских протестах, будут аннулированы



Аналогичным образом, многие люди, которым было разрешено временно находиться в стране по гуманитарным соображениям, также потеряют этот статус и будут высланы, включая десятки тысяч афганцев, которые были эвакуированы во время захвата власти талибами в 2021 году и которым разрешили въехать в Соединенные Штаты.

Также Дональд Трамп попытается отменить гражданство по праву рождения для детей, родившихся в Соединенных Штатах у родителей без документов, провозгласив эту политику новой позицией правительства.

Эксперты считают, что такой масштаб депортаций вызвал бы логистические, финансовые и дипломатические проблемы и был бы с большой вероятностью оспорен в суде.

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В интервью New York Times советник Трампа дал развернутое описание будущей иммиграционной программы. Миллер утверждал, что все шаги программы основаны на существующих законодательных актах. Хотя команда Трампа, предположительно, будет добиваться пересмотра некоторых иммиграционных законов, план был разработан таким образом, чтобы не пришлось прибегать к изменениям в законодательстве.