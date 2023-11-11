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Gorovic
Как освободить память телефона - 5 способов
Если устройство стало зависать, значит его память переполнена. Это можно исправить с помощью простых действий.

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Мобильные устройства играют важную роль в повседневной жизни, становясь центром коммуникаций и развлечений. Однако со временем, память переполняется данными, что приводит к замедлению и зависанию устройства.

Когда заканчивается память в смартфоне, пользователи первым делом начинают чистить кеш. Этот способ работает, но не решает проблему на 100%, так как огромный объем сохраненных данных к кешу не относится. Например, изображения и видео в Telegram и WhatsApp.

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Если вы обнаружили, что ваше устройство стало "тормозить", то в подобных ситуациях полезно знать обо всех способах и инструментах освобождения памяти на Android. Расскажем о тех, которые не потребуют установки на смартфон каких-либо утилит.

Первый способ основан на секретном USSD-коде, который предоставляет доступ к различным диагностическим функциям и инструментам, в том числе, для освобождения памяти смартфона. Но этот способ сработает не во всех телефонах, а только в тех, у которых есть сервисная команда *#9900#. Телефон Samsung поддерживает эту команду и позволяет войти в скрытую папку SysDump. Однако нет никаких преград для проверки этой возможности и в вашем телефоне - просто наберите команду в звонилке *#9900# и не нажимая больше никаких кнопок дождитесь всплывающего окна с  информацией (ждать долго не придется - оно должно появится моментально). Если окна нет - этот USSD-код у вас не работает. Кстати, чтобы удостовериться, что у вас в принципе работают USSD-коды, наберите универсальную команду *#06# и получите информацию о вашем устройстве.

Что произойдет, если набрать *#9900#

Если производитель вашего устройства поддерживает данную опцию, то после набора *#9900# вам будет предоставлена возможность попасть в скрытую папку SysDump. Далее, попав в эту папку, вы увидите пункт "Delete dumpstate / logcat", нажав на который начнется очистка. Дождитесь всплывающего окна с надписью "Delete Dump" (может занять несколько минут) и нажмите "ОК". А теперь проверьте сколько освободилось памяти на телефоне: «Настройки» - «Обслуживание устройства» - «Память». Мусор в виде системных логов, кеша и ошибок будет удален, а объем памяти увеличен в разы.


Второй способ. Очистка кэша на Android. Зайдите в «Настройки» - «Память» или «Хранилище» - «Кеш» - «Очистить кеш» - «ОК». В последних версиях Android кеш можно удалять непосредственно в приложениях. Коснитесь иконки приложения, всплывет окно, справа нажмите «i» - «Хранилище и кеш» - «Очистить кеш».

Третий способ. Просто удалите ненужные фото и видео, копии файлов. Тем самым вы существенно освободите память.

Четвертый способ. Воспользуйтесь картой памяти для увеличения объема внутреннего хранилища устройства. Откройте SIM-лоток специальным ключиком и вставьте SD-карту в гнездо, рядом с которым указано «TF» или «SD» - задвиньте лоток назад.

Пятый способ. Сбросьте настройки смартфона до заводских. Зайдите в «Настройки» - «Система» - «Сброс настроек» и далее действуйте по подсказкам. Это супер радикальный способ, при котором вы потеряете все свои файлы и приложения. Но это известный способ и он работает - ваш телефон опять будет "летать".

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Еще одна подсказка. Почистите историю и кеш любимого браузера. Например, пусть это будет Chrome. Тогда: «История» - «Очистить историю» - «Расширенные» - период времени «Все время».

#смартфон #android #андроид #sysdump
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