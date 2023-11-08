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Gorovic
Как отключить опцию прослушивания ваших разговоров в Яндекс Алиса и Google Assistant
Несколько способов, которые уберегут ваше устройство от прослушивания и передачи разговоров на сервера виртуальных помощников.

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Конфиденциальность - это элемент, который всегда ценился очень высоко. Однако сейчас, когда интернет-технологии неразрывно связаны с рекламой и анализом поисковых запросов, конфиденциальность как опция стала практически не доступна. К этому следует добавить, что ваш мобильный телефон может прослушивать ваши разговоры и передавать их на сервера приложений, где реальные сотрудники (не боты) могут их читать.

Дело в том, что разработчики операционной системы, будь то Google или Apple, используют полученную информацию для показа вам рекламы, которая лучше всего соответствует вашим потребностям. С помощью приложения Google Assistant или Яндекс Алиса, смартфоны на Android имеют возможность прослушивать, записывать и сохранять разговор. Виртуальные помощники могут получать доступ к голосовым заметкам и другим аудиозаписям, которые хранятся на вашем устройстве.

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В частности, как передает Screenrant, Google ещё в 2021 году признал, что его виртуальный Ассистент иногда записывает разговоры людей, даже когда команда «Окей, Google!» не была произнесена. Также было заявлено, что сотрудники Google иногда прослушивают аудиозаписи взаимодействия пользователей с динамиками Assistant в учебных целях. Иногда Google Ассистент может ошибочно активироваться, если думает, что была произнесена тригерная фраза — с чем, вероятно, в тот или иной момент сталкивался каждый пользователь.

Иногда Google Ассистент действительно активируется без действий со стороны пользователя. В компании заявляют, что ошибки случаются и происходят из-за того, что Ассистент среди ваших слов и фраз слышит нечто похожее на фразу "Окей, Google" и немедленно активируется с последующей пересылкой аудиозаписи на свои сервера.

Что касается Алисы, то как сообщается в пресс-службе Яндекса 30 января 2023 года, умная колонка «Алиса» может включать на несколько секунд микрофон даже в том случае, когда пользователь не упоминал её имя. Как говорит Яндекс, это нужно для тестирования и уменьшения ложных срабатываний Алисы в бета-версии для сотрудников. Однако пользователи представляют иное мнение, которое указывает, что речь идет не о бета-версии для сотрудников, а о сборе поисковых интересов пользователя.


Если вы относитесь ко всему сказанному нейтрально, то можете ничего не делать. Если считаете, что ваша конфиденциальность затронута, то узнайте как заблокировать нежелательные вторжения.

Есть несколько способов запретить смартфону прослушивать ваши разговоры. Первый — убрать разрешение на использование микрофона в приложениях. Второй — отключить микрофон непосредственно на умной колонке. Третий — отключить голосовую команду, активирующую помощника.

Яндекс Алиса - отключение микрофона

Коснитесь иконки приложения и удерживайте несколько секунд.
- Всплывет маленькое окно.
- Нажмите в окне справа букву «i».
- Разрешения.
- Микрофон.
- «Запретить» или «Спрашивать каждый раз».

По умолчанию микрофон и так отключен. Но если вы пользуетесь приложением давно, то лучше опцию перепроверить.

Google Assistant - отключение Ассистента

«Телефон» — «Настройки» — «Google» — «Настройки для приложений Googlе» — «Поиск, Ассистент и голосовое управление» — «Google Ассистент» — «Общие настройки». Выключите тумблер Google Ассистент.

Как отключить микрофон сразу для всех приложений 

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Зайдите в «Настройки» телефона — «Конфиденциальность» — «Доступ к микрофону». Выключите тумблер, чтобы отключить доступ к микрофону.

#яндекс #алиса #google assistant #умные колонки
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