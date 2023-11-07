Полезный эмодзи в WhatsApp, о существовании которого многие даже не догадываются.

Приложение WhatsApp уже насчитывает в своем арсенале 700 эмодзи, и ожидается, что к началу 2024 года библиотека иконок будет пополнена. Эмодзи в WhatsApp - это набор изображений, используемых для выражения эмоций. Некоторые иконки требуют пояснения, поскольку они неоднозначны и сбивают с толку. Знаете ли вы, что означает эта девушка с поднятыми и сложенными крестом руками?

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Расскажем, что означает эта иконка в WhatsApp, если вы ее еще не заметили.

Это мультяшное изображение женщины со строгим выражением лица и скрещенными руками, образующими букву «Х», обозначает «нет» или «бесполезно». Предполагалось, что эмодзи будет нейтральным с гендерной точки зрения и изначально дали ему непонятную прическу, но на большинстве платформ и приложений все же прижилась иконка с женщиной, которая в основном используется для обозначения неодобрения, несогласия или отсутствия желания что-то делать.

Также этот эмодзи используют в качестве способа защиты от атаки другого человека, чтобы просто сказать ему "остановись".

Напомним, основная цель эмодзи - улучшить коммуникацию в текстовых сообщениях, добавляя эмоциональный контекст к словам. Смайлики позволяют людям выражать свои чувства, настроение и отношение к тому, что они пишут. Например, использование сердца может означать любовь или привязанность, а смайлик с улыбкой - радость или шутку. Но это всем известно!

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Но как и все в мире движется, так и функции и дизайн эмодзи в WhatsApp будут изменяться, что не вызывает сомнения, в соответствии с требованиями сообщества пользователей и эволюцией эмодзи в целом.