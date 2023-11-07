Компания OpenAI дает возможность монетизировать пользовательские GPT.

OpenAI объявил о введении новой функции, которая позволит создавать настраиваемые версии ChatGPT, называемые GPT. Теперь любой пользователь сможет создать, кастомизировать свой собственный GPT для выполнения личных и профессиональных задач и продавать их в магазине GPT Store. Как пошутил Techcrunch, OpenAI сняла поводок с ChatGPT.

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Новые возможности, о которых было объявлено на дне разработчика OpenAI в Сан-Франциско, свидетельствуют о более свободном подходе к рынку AI, который до сих пор определялся горсткой специализированных систем достаточно общего назначения. И хотя эти системы становятся еще более универсальными и расширяют свои возможности, OpenAI решил взять пример с Apple, посчитав, что быть платформой для использования чужой изобретательности по меньшей мере так же ценно, как и обладать собственной изобретательностью. "Мы верим, что если дать людям инструменты, то они будут делать удивительные вещи", - заявил на конференции основатель и генеральный директор компании Сэм Альтман (Samuel Altman).

С этой целью компания представляет так называемые GPT - пользовательские версии ChatGPT, которые можно создавать для конкретных целей. GPT могут быть созданы без опыта кодирования и могут быть как простыми, так и сложными.

Например, GPT может работать с вашей коллекцией кулинарных рецептов и быстро отвечать, какие ингредиенты нужны для того или иного супа. А если вы настроены более серьезно и вы разработчик, то сможете подключить GPT к созданию собственного кода для определенных задач, а затем продавать на основе этого кода свой цифровой продукт.

Магазин приложений GPT Store

Пожалуй, наиболее значимым из всех анонсов стало объявление о создании GPT Store от OpenAI, который станет платформой для пользовательских GPT, где они будут распространяться и, в конечном счете, монетизироваться.

Альтман говорит: "В конце этого месяца мы запускаем магазин GPT Store, в котором будут представлены работы проверенных разработчиков. Попадая в магазин, GPT становятся доступными для поиска и могут подниматься в рейтинге лидеров. В ближайшие месяцы вы сможете зарабатывать деньги в зависимости от того, сколько людей используют ваш GPT". Он также поясняет, что компания будет платить из части своих доходов людям, создающим наиболее используемые и полезные GPT.

На данный момент неясно, будет ли возможность просто взимать плату за пользовательский GPT, или это будет разделение доходов. Но как говорят в компании, пока будет действовать стратегия разделения доходов, а затем появится возможность подписки на отдельные GPT, если на это будет спрос.

Неясно, кто такие "проверенные разработчики", однако предположительно, что это просто некое препятствие для предотвращения появления низкопробных и мошеннических продуктов.

Есть мнение, что решение OpenAI создать платформу, независимую от существующих магазинов приложений и методов распространения, может поставить ее в прямое противоречие с такими гигантами индустрии, как Apple и Microsoft. Apple может не согласиться с монетизацией GPT-моделей без участия App Store, поэтому OpenAI придется действовать деликатно.

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В России пока невозможно использовать на платной основе функционал OpenAI. Продавать в GPT Store свои творения, к сожалению, соответственно.