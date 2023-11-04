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Gorovic
Diablo IV получит свое первое расширение и новый класс
3 ноября на церемонии BlizzCon анонсировали выпуск нового дополнения для Diablo IV.

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Blizzard анонсировала первое дополнение для Diablo IV на BlizzCon 2023. В дополнении, которое получило название Vessel of Hatred (Сосуд Ненависти), появится новый класс, «которого ещё не было в серии». Однако какой именно класс появится, пока неизвестно. В Diablo IV уже есть пять классов: Barbarian, Druid, Necromancer, Rogue и Sorcerer. По словам разработчиков, дополнение будет выпущено в 2024 году.

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Напомним, Diablo IV была выпущена в 2023 году и получила положительные отзывы от критиков и игроков. Однако присутствовало небольшое разочарование, потому что в игре не оказалось новых классов. Blizzard решила исправить эту ситуацию, анонсировав новое дополнение, но не рассказав, правда, о каком классе идет речь.

Однако, есть несколько предположений. Некоторые фанаты считают, что это может быть класс Blood Knight, который был добавлен в Diablo Immortal. Другие предполагают, что это может быть класс Paladin, который был популярен в Diablo II и Diablo III. Также есть предположения, что это может быть совершенно новый класс, который еще не был введен в серию.

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Независимо от того, какой класс появится в дополнении, это будет большое обновление для Diablo IV.

#diablo iv #vessel of hatred
Источник: news.blizzard.com
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