AI помощник в браузере Brave стал доступен пользователям настольных компьютеров. На очереди добавление для iOS и Android.

Разработчики веб-браузера Brave объявили, что ее помощник Leo AI теперь доступен бесплатно для всех пользователей настольных компьютеров. Leo может многое и он безопасен. Компания утверждает, что Leo не будет записывать чаты пользователей или использовать их для обучения больших языковых моделей (LLM), является конфиденциальным и не требует логин и создание учетной записи.

Brave заявляет, что Leo может помочь в решении любых задач. Он может создавать текстовые заметки на основе веб-страниц или видео в реальном времени. Может отвечать на вопросы и генерировать контент, переводить страницы и даже анализировать их. "Ищете ли вы информацию, пытаетесь ли решить проблему или создаете контент - Leo может в этом помочь", - говорится в пресс-релизе компании.

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По умолчанию AI использует модель Llama 2 LLM. Однако Brave добавила премиальную подписку для Leo Premium, которая предоставит доступ к другим LLM. Leo Premium — это подписка стоимостью 15 долларов в месяц, которая дает доступ к Claude Instant, более быстрой и легкой модели Anthropic. Эта модель превосходно справляется с логическими построениями и программированием. Также премиум подписка позволит уменьшать ограничения скорости в часы пик.

Напомним историю создания браузера. Brave разработан компанией Brave Software в 2016 году, а анонсирован впервые Бренданом Эйхом (создатель языка программирования JavaScript) и Брайаном Бонди в мае 2015 года. Браузер был создан с миссией предоставления более безопасного, быстрого и конфиденциального интернет сёрфинга. Имеет открытый исходный код. Brave умеет блокировать рекламу и запрещает сайтам отслеживать пользователей. Интересно также, что у него есть своя криптовалюта Basic Attention Token (BAT), которую любой пользователь может заработать за просмотр рекламы.

За короткое время, начиная с момента своего запуска, Brave завоевал популярность среди пользователей, интересующихся приватностью и безопасностью в интернете. Он стал одним из важных игроков на рынке браузеров, предлагая альтернативное решение с прицелом на пользовательскую конфиденциальность.

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В ближайшие месяцы Brave добавит Leo в браузер для iOS и Android. По крайней мере разработчики планируют это сделать.