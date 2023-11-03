Обновление для старых карт не увеличивает производительность, но позволяет избавиться от некоторых уязвимостей.

NVIDIA выпустила драйверы для старых операционных систем и видеокарт GeForce 474.64 и 474.66. Драйверы не обладают возможностью оптимизации производительности и не имеют новых функций, однако закрывают небольшие уязвимости.

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Эти драйверы предназначены для ПК с видеокартами на базе микроархитектуры графических процессоров Kepler для Windows 8 - Windows 11, а также для компьютеров с видеокартами поновее, вплоть до поколения Ampere.

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Для видеокарт, начиная от моделей GeForce 700, 800M, 900 и заканчивая GeForce RTX 40, компания NVIDIA рекомендует использовать версию драйверов GeForce 546.01 WHQL, выпущенную на днях.