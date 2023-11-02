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Gorovic
Ноутбук ThinkPad X1 Fold Gen 2 с биометрической аутентификацией будет стоить от $2499
Lenovo запускает продажи ThinkPad X1 Fold Gen 2.

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В компании Lenovo сообщили о начале продаж ноутбука-трансформера ThinkPad X1 Fold Gen 2 с гибким экраном. Ноутбук оснащен 16,3-дюймовым сенсорным OLED-экраном, разрешение 2560х2024 px, соотношение сторон 4:3. Устройство может складываться пополам.

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ThinkPad X1 Fold Gen 2 получил процессоры Intel Core i5 или i7 12-го поколения (Alder Lake). Оперативная память LPDDR5 составляет до 32 Гбайт. Также имеется NVMe-накопитель PCIe 4.0 объёмом до 1 Тбайт. Дополнительно предлагается цифровой карандаш Wacom, который крепится к корпусу при помощи магнита.

Также ноутбук оснащён веб-камерой 5 мегапикселей и камерой с инфракрасной подсветкой для аутентификации с применением биометрии. Операционная система - Windows 11 Home или Windows 11 Pro.

В устройстве три USB Type-C порта, слот для nano-SIM для сети 5G. Ноутбук-трансформер ThinkPad X1 Fold Gen 2 также поддерживает Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E. В наличии имеется модуль TPM 2.0 (аппаратный криптографический ключ). Работа аккумулятора расcчитана на 48 Вт·ч. 

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Вес ноутбука вместе с подставкой и клавиатурой составляет 1,9 кг. Цена ThinkPad X1 Fold Gen 2 от $2499.

#lenovo #thinkpad x1 fold #thinkpad x1 fold gen 2
Источник: lenovo.com
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