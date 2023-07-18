Это примерно в 300 раз превышает первоначальную цену устройства 2007 года.

Кто-то с очень большими доходами приобрел кусочек исторического прошлого, выложив 190 000 долларов за iPhone первого поколения, выпущенный в 2007 году. Это примерно в 300 раз больше первоначальной цены устройства.

Фото: timetoast.com

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Не надейтесь заработать что-то похожее на такую сумму, продав 16-летний смартфон, который вы засунули куда-то в ящик. Согласно объявлению, это был запечатанный на заводе аппарат в "исключительном состоянии". Аукционист LCG Auctions отметил, что продавец лота входил в состав инженерной команды Apple во время дебюта iPhone. "Коллекционерам и инвесторам будет трудно найти более совершенный экземпляр", — пишет аукционный дом.





Интерес к лоту проявили сразу несколько сторон: было подано 28 заявок, в том числе пять - на сумму свыше 100 тыс. долл. За последние месяцы LCG Auctions продала два варианта iPhone первого поколения с 8 Гб памяти за 39 000 и 63 000 долл. Но этот лот отличается тем, что это редкая модель с объемом памяти 4 Гб. Apple выпускала эту модель всего два месяца, так как потребители в подавляющем большинстве предпочитали версию с удвоенным объемом памяти.





Маловероятно, что покупатель будет вскрывать упаковку и пользоваться телефоном, поскольку нарушение пломбы приведет к резкому падению его стоимости. Однако если покупатель все же вскроет упаковку, он будет возиться с устройством, которое, скорее всего, даже не сможет позвонить, поскольку во многих странах мира сети 2G уже отключены. FaceTime будет невозможен, так как отсутствует фронтальная камера, а оригинальный iPhone не может работать даже с версией iOS, поддерживающей эту функцию. Подавляющее большинство других приложений на нем работать не будет.





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nullНесмотря на это, оригинальный iPhone может стать достойным iPod. У него даже был разъем для наушников. Помните такой?