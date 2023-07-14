Похоже, что компания Sony решила серьезно заняться автомобильным производством.

Компания Sony представила новый прототип седана Vision-S 01, который стал интересным шагом на рынке электромобилей. Этот элегантный и футуристический автомобиль был представлен на выставке CES 2022 в Лас-Вегасе и с тех пор не перестает привлекать внимание.

Фото: xezii.com

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Однако Sony Vision-S 01 - это не просто красивая внешность. Это мощный полностью электрический автомобиль, обладающий целым рядом инновационных функций, призванных обеспечить пассажирам максимальное удовольствие от вождения. Характеристики автомобиля впечатляют: полный привод с двумя двигателями, разгон от 0 до 100 км/ч всего за 4,8 секунды и максимальная скорость 240 км/ч.





Одной из самых интригующих особенностей Vision-S 01 является комплекс безопасности, включающий в себя ряд датчиков и камер, которые в режиме реального времени контролируют состояние водителя и пассажиров, а также окружающую обстановку, что делает поездку чрезвычайно безопасной и надежной. Он даже оснащен фирменной аудиосистемой Sony 360 Reality Audio, которая обеспечивает захватывающее звучание для всех пассажиров.

Фото: xezii.com

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Несмотря на то, что Vision-S 01 пока является лишь прототипом, компания Sony заявила, что серьезно настроена на работу в автомобильной промышленности. Компания даже заключила партнерские соглашения с различными автопроизводителями и компаниями для совместного создания и производства других передовых технологий для автомобильной промышленности.