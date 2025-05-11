Обновление HyperOS 2.2 добавляет новые эффекты анимации и улучшения для камеры.

Компания Xiaomi начала закрытое бета-тестирование обновления HyperOS 2.2 для ряда своих устройств. Участие в программе доступно владельцам моделей Redmi K80, K70 и Xiaomi 13.

Расписание выпуска бета-версии:

Redmi K80 и K80 Pro — с 12 мая;

Redmi K70 и K70 Pro — с 13 мая;

Xiaomi 13, 13 Pro и 13 Ultra — с 15 мая.

Для регистрации в тестировании необходимо использовать приложение Mi Community. Участники получат прошивку напрямую на устройства.

Внутреннее тестирование также охватывает 24 модели, включая Xiaomi 15, 14, MIX Fold 3, MIX Flip, POCO F7 и планшеты Xiaomi Pad 6S Pro и Pad 7. Стабильная версия обновления для этих устройств ожидается в июне-июле 2024 года.

HyperOS 2.2 включает изменения в анимации интерфейса, добавлены эффекты размытия фона и новые экраны блокировки. Обновленная камера (версия 6.0) предлагает инструменты для улучшения качества съемки.

Глобальный релиз стабильной версии HyperOS 2.2 начнется с флагманских моделей, таких как Xiaomi 15, 14, MIX Fold 4, MIX Flip и Redmi Note 14 (май-июнь). Позже обновление получат Xiaomi 13, 12, MIX Fold 3, Civi 4 Pro и Redmi Note 13 (июнь-июль).