Xiaomi исправляет ошибки в бета-версиях HyperOS.

Компания Xiaomi объявила об улучшениях и исправлениях в интерфейсе HyperOS, устранив ряд ошибок, выявленных в бета-версиях. О выходе новой версии было объявлено 25 апреля в официальном сообществе компании.

В ходе работы над ошибками были решены проблемы, связанные с возвратом стандартных иконок в различных ситуациях. Также были устранены неполадки, связанные с изменением фокусного расстояния камеры в Xiaomi 14 Ultra (версия 2.0.200.5) и с настройкой яркости фонарика в REDMI K70 Ultra (версия 2.0.200.27).

Специалисты также занимаются решением других вопросов. В частности, они устраняют неполадку с зависанием уведомлений о фокусе календаря в строке состояния и исправляют ошибку, из-за которой при использовании локальных мелодий некорректно отображаются обои. Отмечены случаи, когда плавающее окно уровня громкости застревает в некоторых приложениях или дисплей мерцает при блокировке и разблокировке. В версии 2.0.200.12 для Xiaomi 15 Pro была выявлена проблема с отказом автоматической регулировки яркости. Еще одна ошибка связана с мерцанием экрана внутри папок рабочего стола.

Xiaomi активно сотрудничает с сообществом пользователей для выявления и исправления ошибок. Все упомянутые проблемы были описаны в китайском сообществе компании, но их решение также будет полезно для международных пользователей. Компания призывает участников бета-тестирования продолжать сообщать о новых проблемах для дальнейшего улучшения системы.