Основные изменения в HyperOS 3 — производительность, безопасность и мультимедиа для устройств Xiaomi.

Xiaomi готовит выпуск HyperOS 3, основанной на Android 16, с рядом новых функций и улучшений. Обновление направлено на повышение производительности, безопасности и интеграции устройств в экосистему.

В числе основных нововведений — способность получать сведения в режиме реального времени без применения дополнительных программ, облегчённый механизм выбора изображений, инновационная функция Privacy Sandbox и API WritingTools для контроля доступа к инструментам ИИ.

HyperOS 3 также принесет улучшения в мультимедийных возможностях. В камерах появится гибридная автоматическая экспозиция для съемки в условиях низкой освещенности, точное управление цветовой температурой и расширенный ночной режим. Дисплеи будут поддерживать адаптивную частоту обновления, смогут отображать приложения на весь экран и улучшат обработку изображений в формате Ultra HDR.

В архитектуре HyperOS 3 произойдут системные изменения. В качестве основного графического API будет использоваться Vulkan. Облачная компиляция позволит ускорить процесс установки приложений. Улучшенная адаптивность повысит производительность на различных устройствах. Также будет улучшена обработка голоса.

Функции подключения включают в себя поддержку технологии широковещательной передачи звука Auracast, настройку громкости для слуховых аппаратов LE Audio, а также улучшенные функции определения местоположения и расширения для встроенного помощника на основе искусственного интеллекта.

В числе первых устройств, которые получат обновление, будут модели Xiaomi серий 15, 14 и 13, а также смартфоны MIX Flip и MIX FOLD. Кроме того, обновление коснётся планшетов Xiaomi Pad 7 Pro и Pad 6S Pro.

В линейке Redmi обновление получат модели Note 14, 13 и 12, K80, K70 и K60, а также планшеты Redmi Pad Pro 5G и Redmi Pad SE. В список также войдут устройства POCO, включая F7 Pro, X7 Pro и M7 Pro 5G.