Компания Xiaomi анонсировала исправления для HyperOS 2, устраняющие проблемы с блокировкой экрана, зарядкой и другими функциями.

Компания Xiaomi сообщила о том, что внесла ряд улучшений в операционную систему HyperOS 2 для своих устройств, включая флагманские модели, такие как Xiaomi 15 и Xiaomi 14 Ultra. Эти изменения были сделаны для того, чтобы решить неполадки, о которых сообщали пользователи, и сделать работу системы более эффективной.

В ходе очередного этапа улучшений были устранены следующие неполадки:

Устранена проблема с самопроизвольным отключением экрана в некоторых случаях.

Устранены ошибочные индикаторы зарядки после длительного использования устройства.

В модели Xiaomi 15 (версия 2.0.200.10) решена проблема, связанная с невозможностью отключения водяных знаков Leica в некоторых случаях.

Для Xiaomi 14 Ultra (версия 2.0.200.5) восстановлены исчезнувшие предустановленные стили изображения.

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Кроме того, компания подтвердила работу над другими проблемами, которые будут исправлены в будущих обновлениях:

Периодические сбои рабочего стола при определенных условиях.

Случайная активация ярлыков с экрана блокировки.

Трудности, возникающие при совмещении изображений, напоминающих граффити, с эффектом размытия фона на рабочем столе.

Проблемы с настройками размера шрифта в системе (при 90%).

Сбои в работе ярлыков центра управления.

Неожиданные выключения дисплея сразу после того, как телефон был разблокирован.

В будущих версиях HyperOS 2 будут реализованы изменения, которые должны улучшить стабильность, эффективность и возможности системы.