Компания Xiaomi сообщила о том, что внесла ряд улучшений в операционную систему HyperOS 2 для своих устройств, включая флагманские модели, такие как Xiaomi 15 и Xiaomi 14 Ultra. Эти изменения были сделаны для того, чтобы решить неполадки, о которых сообщали пользователи, и сделать работу системы более эффективной.
В ходе очередного этапа улучшений были устранены следующие неполадки:
- Устранена проблема с самопроизвольным отключением экрана в некоторых случаях.
- Устранены ошибочные индикаторы зарядки после длительного использования устройства.
- В модели Xiaomi 15 (версия 2.0.200.10) решена проблема, связанная с невозможностью отключения водяных знаков Leica в некоторых случаях.
- Для Xiaomi 14 Ultra (версия 2.0.200.5) восстановлены исчезнувшие предустановленные стили изображения.
Кроме того, компания подтвердила работу над другими проблемами, которые будут исправлены в будущих обновлениях:
- Периодические сбои рабочего стола при определенных условиях.
- Случайная активация ярлыков с экрана блокировки.
- Трудности, возникающие при совмещении изображений, напоминающих граффити, с эффектом размытия фона на рабочем столе.
- Проблемы с настройками размера шрифта в системе (при 90%).
- Сбои в работе ярлыков центра управления.
- Неожиданные выключения дисплея сразу после того, как телефон был разблокирован.
В будущих версиях HyperOS 2 будут реализованы изменения, которые должны улучшить стабильность, эффективность и возможности системы.