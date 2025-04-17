Обновление HyperOS 2.2 Beta 3 добавляет оптимизации и визуальные изменения.

Компания Xiaomi выпустила обновление HyperOS 2.2 Beta 3 для моделей Xiaomi 15, Pro и Ultra. Обновление включает оптимизации, новые опции и исправления неполадок.

В числе улучшений — оптимизация работы с крупным шрифтом и плавность движений. Также были решены проблемы с сенсорным управлением и регулировкой громкости в режиме TalkBack. Интерфейс приложения «Календарь» был обновлён для более точного отображения информации.

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По информации Xiaominews, изменения также коснулись внешнего вида значка камеры. Теперь он выполнен в сдержанном стиле с добавлением анимации, что делает его более соответствующим дизайну HyperOS 2.2.

В верхнем левом углу значка больше нет красной точки записи, а объектив стал крупнее.

Обновление также добавляет новые опции, включая улучшенную производительность CarWith, инструмент для ретуширования видео, ИИ-расписание и ИИ-поиск. Для повышения доступности внесены правки в работу системных приложений, таких как «Настройки», «Сообщения», «Контакты», «Погода», «Заметки» и «Браузер».