С 1 сентября 2025 года россияне смогут через «Госуслуги» запретить оформление SIM-карт на свое имя. Операторы связи будут обязаны проверять наличие ограничений перед заключением договоров. Также граждане получат возможность отказаться от рекламных рассылок и спам-звонков.

В России рассматривается возможность введения механизма, который позволит гражданам самостоятельно блокировать оформление SIM-карт. Проект постановления, разработанный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, находится на этапе общественного обсуждения.

В соответствии с документом, с 1 сентября 2025 года через портал «Госуслуги» появится новая функция. После активации этой опции сотрудники операторов связи должны будут контролировать, есть ли у клиентов ограничения, когда те заключают договоры на услуги мобильной связи. Если будет обнаружен самозапрет, то оформление новой SIM-карты станет невозможным.

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Абонентов будут уведомлять о запрете различными способами: через офисы продаж, приложения операторов, с помощью SMS или электронной почты.

Еще в законодательстве предусмотрена возможность отказаться от получения рекламных сообщений и массовых звонков. Для этого необходимо отправить соответствующее заявление оператору связи, используя любой удобный способ: лично, через приложение или по электронной почте. После подачи заявления нежелательные контакты должны прекратиться на следующий день. Исключением будут информационные сообщения от государственных органов и организаций, которые входят в перечень, утверждённый правительством.

Данная инициатива реализуется в рамках закона о противодействии кибермошенничеству и призвана защитить граждан от мошеннических действий с использованием их персональных данных для регистрации SIM-карт. На данный момент на портале «Госуслуги» уже доступен сервис проверки оформленных на гражданина договоров связи с возможностью блокировки неизвестных номеров.