Обновление HyperOS 2 включает оптимизацию работы системы и исправление ошибок

Xiaomi выпустила новую бета-версию HyperOS 2 с рядом изменений для своих устройств. Обновление включает исправления ряда неполадок, связанных с камерой, и оптимизацию функций системы.

В модели Xiaomi 15 Pro устранена ошибка с водяным знаком Leica, который ранее не позволял его удалить в некоторых ситуациях. В модели Xiaomi 14 Ultra исправлена ошибка в работе виджета камеры.

Теперь появилась возможность перетаскивать или удалять виджеты предложений XiaoAI. Также устранен баг с чёрным экраном при изменении минимальной ширины в режиме разработчика.

В строке состояния теперь можно увидеть более точную информацию о скорости подключения к сети в режиме реального времени. Пользователи Xiaomi 15 Pro могут ознакомиться с изменениями в версии HyperOS 2.0.200.9, а владельцы Xiaomi 14 Ultra — в версии HyperOS 2.0.200.5.

Организация продолжает трудиться над расширением возможностей продукта. В частности, в планах — устранение проблем, связанных с экраном блокировки, зависанием в определённых игровых ситуациях и некорректной отправкой изображений через WeChat. Эти улучшения будут доступны в будущих обновлениях.