POCO Launcher обновился до версии RELEASE-5.39.31.10933-03311650.

Интерфейс POCO Launcher для устройств POCO был обновлён. Новая версия RELEASE-5.39.31.10933-03311650 была выпущена 11 апреля 2025 года и теперь доступна для установки.

Обновление направлено на улучшение стабильности, оптимизацию производительности и плавности анимаций. Согласно официальному описанию, изменения включают:

Исправление ошибок, влияющих на стабильность работы.

Улучшенные анимации для более плавных переходов.

Оптимизацию времени отклика системы.

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Пользователи отметили улучшения в работе анимации на главном экране, особенно при взаимодействии с папками и переключении между страницами приложений. Также были исправлены мелкие недочеты, которые существовали в предыдущих версиях.