Интерфейс POCO Launcher для устройств POCO был обновлён. Новая версия RELEASE-5.39.31.10933-03311650 была выпущена 11 апреля 2025 года и теперь доступна для установки.
Обновление направлено на улучшение стабильности, оптимизацию производительности и плавности анимаций. Согласно официальному описанию, изменения включают:
- Исправление ошибок, влияющих на стабильность работы.
- Улучшенные анимации для более плавных переходов.
- Оптимизацию времени отклика системы.
Пользователи отметили улучшения в работе анимации на главном экране, особенно при взаимодействии с папками и переключении между страницами приложений. Также были исправлены мелкие недочеты, которые существовали в предыдущих версиях.