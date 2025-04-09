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dima0782
Производство российских телевизоров Irbis остановлено из-за низкого спроса
Завод «Квант» в Воронеже прекратил выпуск телевизоров Irbis — единственного российского бренда в реестре Минпромторга. Решение связано с падением спроса, сложностями сертификации и потерей поставщиков из-за санкций. На госзакупках доминируют иностранные бренды, а эксперты отмечают системные проблемы отечественной электронной промышленности.

Воронежский завод «Квант» прекратил выпуск телевизоров под брендом Irbis, которые являлись единственной российской маркой в реестре радиоэлектронной продукции Минпромторга. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо генерального директора предприятия Михаила Етонова от 17 марта 2025 года. Производство остановлено по всем моделям — от 32 до 65 дюймов, а его возобновление в ближайшие два квартала не планируется.

Основными причинами решения стали низкий спрос на продукцию, включённую в реестр, и сложности с оформлением документов для подтверждения соответствия требованиям Минпромторга. По оценкам экспертов, доля Irbis на российском рынке составляла 10–15%, а в розничном сегменте бренд проигрывал в цене зарубежным аналогам.

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Кроме того, после введения санкций завод лишился поставок комплектующих от китайских партнёров — компаний Xiaomi и TCL. Это вынудило «Квант» начать строительство производства в Казахстане. В то же время на госзакупках по-прежнему доминируют иностранные бренды: в 2024 году было проведено более 4,6 тысячи тендеров на поставку телевизоров (на 15% больше, чем годом ранее), где преобладали LG, Samsung, Sony, Haier и другие.

Участники рынка отмечают, что включение в реестр Минпромторга не даёт конкурентных преимуществ. Процедура сертификации остаётся сложной, а маржинальность продукции — низкой, из-за чего производители не стремятся попасть в список. На рынке представлено около 70 брендов, и эксперты прогнозируют усиление позиций южнокорейских компаний в случае их возвращения.

#телевизоры #irbis
Источник: androidlime.ru
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