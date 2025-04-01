Xiaomi анонсировала монитор Redmi G27Q 240Hz с частотой обновления 240 Гц и разрешением 2560 × 1440. Сроки глобального релиза не раскрыты.

Компания Xiaomi анонсировала монитор Redmi G27Q 240Hz — обновленную версию модели 2025 года. Основное изменение — увеличение частоты обновления экрана до 240 Гц (ранее — 180 Гц). Устройство позиционируется как решение для гейминга, но в описании акцент сделан на технические параметры.

В устройстве используется 27-дюймовый экран с матрицей типа IPS, которая имеет разрешение 2560 × 1440 пикселей. Заявленное время отклика — 1 мс (GtG), поддержка AMD FreeSync Premium синхронизирует изображение с частотой видеокарты. Цветопередача охватывает 100% стандарта sRGB и 95% стандарта DCI-P3. Максимальная яркость составляет 400 кд/м2. В устройство интегрированы технологии, которые уменьшают нагрузку на глаза.

Визуальные изменения включают уменьшенные рамки и подставку с логотипом «G Series». Для подключения доступны два порта DisplayPort 1.4, два HDMI 2.0 и 3,5-мм разъем для аудиоустройств. Управление настройками осуществляется через джойстик на корпусе.

Стартовая цена в Китае — 1199 юаней (~150 евро), но после завершения акции она вырастет до 190 евро. Официальных данных о глобальном релизе нет, однако предыдущие модели Xiaomi выходили на международный рынок в течение 2–3 месяцев после локального старта продаж.