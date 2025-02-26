Find X8 Mini получит 6,3-дюймовый OLED-экран. Чем удивит Find X8 Ultra? Детали процессора и фотосистемы.

В апреле 2024 года компания Oppo планирует представить новые модели смартфонов — Find X8 Mini и Find X8 Ultra. Это следует из сообщений, опубликованных на официальном аккаунте бренда в Weibo, а также из информации, полученной от анонимных источников.

Oppo Find X8 Mini — это компактный флагман с 6,3-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1216×2640. Основная камера оснащена 50-мегапиксельным перископическим модулем, а характеристики фронтальной камеры пока не разглашаются.

Oppo Find X8 Pro

Смартфон Oppo Find X8 Ultra — это флагманское устройство, которое оснащено 6,82-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2K. В основе его лежит процессор Snapdragon 8 Elite. Фотосистема Hasselblad включает в себя четыре камеры: основной сенсор с разрешением 50 Мп и размером 1 дюйм, два перископических телеобъектива с разрешением 50 Мп и сверхширокоугольный объектив с таким же разрешением.

Оба устройства продолжат линейку Find X8, получившую положительные оценки в 2023 году. Точные даты презентации и цены будут объявлены позже.