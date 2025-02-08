Последние несколько лет были не очень удачными для Intel, и она со всех сторон испытывает давление со стороны конкурентов. Говоря об этом, Билл Гейтс заявил, что Intel «сбилась с пути».

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс сделал заявление о результатах деятельности Intel за последние годы. Гейтс заявил, что, хотя раньше Intel была ведущей компанией в области разработки и производства чипов, в последнее время она терпит серьезные убытки и отстает от своих конкурентов. Гейтс сказал, что Intel «сбилась с пути».

В последние годы Intel с трудом справляется с конкурентами — AMD, Nvidia, TSMC и Qualcomm — в то время, когда они стремительно развиваются. Задержки с переходом с 14-нм на 10-нм, а затем на 7-нм техпроцесс в производстве чипов привели к тому, что компания потеряла долю рынка. Кроме того, решение Apple отказаться от процессоров Intel и начать производство собственных кремниевых чипов, проблемы с уязвимостями в системе безопасности и процессоры Raptor Lake серьезно подпортили репутацию компании. Финансовые проблемы также нанесли ущерб компании и привели к увольнению генерального директора Пэта Гелсингера в прошлом году.

Билл Гейтс, заявив, что удивлен таким спадом в истории Intel, сказал, что Гордон Мур, один из основателей компании, всегда держал Intel на переднем крае индустрии, но на сегодняшний день Intel отстала как в разработке чипов, так и в их производстве. Гейтс подчеркнул, что Intel упустила большие возможности, особенно в области чипов для искусственного интеллекта. «Я поражен тем, что Intel практически сбилась с пути», — сказал Гейтс.

Гейтс также считает увольнение генерального директора Пэта Гелсингера ошибочным решением: «Я думал, что Пэт Гелсингер был очень смелым человеком, сказав: «Нет, я собираюсь исправить дизайн, я собираюсь исправить фабрику». Я надеялся, что ради него и ради страны он добьется успеха. Я надеюсь, что Intel оправится, но на данный момент ситуация выглядит довольно сложной».

В настоящее время у Intel нет четкого пути выхода из сложившейся ситуации, даже если компания продолжает искать нового генерального директора. Похоже, что наиболее фундаментальной вещью, которая определит будущее компании, станет производственный процесс 18A. Если компания покажет, что может конкурировать с TSMC с помощью этого производственного процесса, то, возможно, дела пойдут в гору очень быстро. Тем временем компания продолжает строительство своих производственных мощностей в США.