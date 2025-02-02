Компания Tesla запускает в Техасе службу роботизированных такси.

Согласно заявлению генерального директора компании Tesla Илона Маска, первый платный сервис роботакси будет запущен в июне 2025 года. Сервис, который будет работать в Техасе, будет использовать парк автомобилей компании, таких как Model 3 и Model Y.

Сервис роботакси будет поддерживаться программным обеспечением Tesla FSD. Этот сервис не будет использовать Cybercab, который, как ожидается, поступит в производство не ранее 2026 года. Вместо этого первоначальный парк будет состоять из Model 3 и Model Y.

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На презентации сервиса Илон Маск обратил внимание на приоритет безопасности, заявив, что «безопасность - это главный приоритет». «Наше решение - это обобщенное решение на основе искусственного интеллекта. Оно не требует высокоточных карт местности, поэтому мы хотим быть осторожными», - сказал он.