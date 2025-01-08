На CES 2025 компания Soliddd представила очки SolidddVision, помогающие людям с макулярной дегенерацией восстановить центральное зрение. Технология увеличивает способность к чтению на 50% и получила награду Techlicious Editor’s Choice.

На выставке CES 2025 компания Soliddd представила свои инновационные умные очки SolidddVision, разработанные для помощи людям с макулярной дегенерацией.

Макулярная дегенерация — это заболевание, которое поражает центральную часть сетчатки, что приводит к ухудшению зрения и затруднениям в распознавании лиц, чтении и восприятии окружающего мира. По данным CDC, это состояние затрагивает около 13% населения США старше 40 лет, и на данный момент не существует полного излечения от него.

Изображение: Soliddd

В основе работы этих очков лежат инновационные оптические технологии и программное обеспечение с элементами искусственного интеллекта. Они создают проекцию изображения на здоровые участки сетчатки, что позволяет мозгу воспринимать и обрабатывать информацию, формируя целостное изображение. Особые оптические элементы, по форме похожие на глаза мухи, перенаправляют визуальные сигналы на неповреждённые участки сетчатки, что даёт возможность людям с проблемами зрения видеть даже в тех зонах обзора, где раньше они были неспособны что-либо разглядеть.

Исследования на практике продемонстрировали, что применение этих оптических устройств способно улучшить навыки чтения у людей с проблемами со зрением на 50% и более. Нил Вайнсток, руководитель компании Soliddd, подчеркнул: «SolidddVision — это инновационная технология, которая позволяет эффективно корректировать зрение при макулярной дегенерации».