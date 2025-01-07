Компания Hisense представила на выставке CES 2025 свой первый микросветодиодный телевизор для потребителей. 136-дюймовый телевизор обещает уникальные впечатления от просмотра благодаря 24,88 миллионам микроскопических светодиодов.

Китайский производитель телевизоров Hisense представил на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе свой первый телевизор с технологией microLED для потребителей. Модель 136MX обещает уникальные впечатления от просмотра с глубоким черным цветом и высоким значением яркости благодаря 24,88 миллионам микроскопических светодиодов.

Технология MicroLED-панелей, которую называют будущим телевизионных технологий, развивается с каждым днем. MicroLED, не имеющая проблемы выгорания OLED-панелей, обещает большое будущее с глубоким черным цветом и гораздо более высоким значением яркости, как и у OLED. Однако, поскольку технология все еще новая, она пока доступна не всем.

МикроLED-телевизор Hisense - это массивный 136-дюймовый телевизор. Охватывая 95 % цветового пространства BT.2020, телевизор может достигать очень высоких уровней яркости в 10 000 нит. Компания утверждает, что для оптимизации изображения используется алгоритм искусственного интеллекта с чипом Hi-View AI Engine X. Это обеспечивает высокоточное преобразование цветов и улучшенную четкость даже в хорошо освещенных помещениях.

Телевизор поддерживает Dolby Vision IQ, HDR10+ и режим Filmmaker Mode, который оптимизирует качество изображения в соответствии с контентом и окружением, обеспечивая кинематографические впечатления в любой обстановке. Что касается звука, то здесь есть поддержка Dolby Atmos и DTS Virtual X. Телевизор оснащен фирменной операционной системой VIDAA и поддерживает все основные потоковые сервисы. Кроме того, в нем есть поддержка Alexa и Google Assistant для голосового управления.

Для геймеров Hisense 136MX также предлагает такие функции, как 120 Гц VRR (переменная частота обновления), автоматический режим низкой задержки и FreeSync Premium Pro.

Hisense пока не объявила цену и дату выхода microLED-телевизора.