В настоящее время идет большая гонка за переход на 2-нм производственный процесс. Хотя TSMC лидирует в этой гонке, такие гиганты, как Nvidia и Qualcomm, ищут альтернативы из-за высокой стоимости. Samsung является одной из таких альтернатив.

Ожидалось, что Apple выпустит процессоры на базе 2-нм техпроцесса в следующем году. Однако, как сообщается, TSMC отказалась от этого решения из-за чрезвычайно высоких цен, обусловленных ограниченными производственными мощностями.

Согласно отчету корейского издания Chosun Biz, Apple планировала начать производство процессоров A17 Pro, которые будут использоваться в iPhone 19-й серии, во второй половине 2025 года. Однако из-за стоимости в 30 тысяч долларов за пластину от этого плана отказались и 2-нм процессоры оставили до 2026 года.

Помимо TSMC, перейти на 2-нм техпроцесс пытаются также японские Rapidus и Samsung. TSMC, достигшая 60-процентной эффективности в 2-нм узле, в настоящее время лидирует в гонке. Однако производственные мощности TSMC пока крайне ограничены. Компания инвестирует значительные средства, чтобы увеличить свои производственные мощности с нынешних 10 000 чипов в месяц до 80 000 чипов в месяц, но вряд ли она достигнет этой мощности раньше 2026 года.

По этой причине Nvidia и Qualcomm обращаются к Samsung за 2-нм чипами. Согласно отчету, Nvidia и Qualcomm проводят тесты с использованием 2-нм техпроцесса Samsung Foundry. Хотя Samsung уже получила заказы от таких производителей чипов, как Preferred Networks (PFN), ей нужны крупные клиенты, такие как AMD, Nvidia и Qualcomm, чтобы получить достаточно заказов, чтобы стать прибыльной.

Кроме того, Nvidia и Qualcomm не хотят слишком полагаться на TSMC, потому что у них не будет возможности торговаться и им придется платить TSMC чрезмерно высокие гонорары. Поэтому компании хотят производить чипы по 2-нм техпроцессу Samsung Foundry, чтобы диверсифицировать свои цепочки поставок.

Однако, поскольку Samsung столкнулась с большими трудностями при переходе на 3-нм техпроцесс, она не может получить заказы от крупных компаний. Поэтому будет ли она успешна в 2-нм производстве - большой вопрос.