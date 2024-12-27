Компания Intel удаляет две функции из своих графических драйверов из-за низкого спроса пользователей. Функции записи и потоковой передачи видео больше не будут поддерживаться.

Компания Intel уже давно сосредоточилась на втором поколении графических процессоров Arc Battlemage. На самом деле, два представителя серии Arc Battlemage, B580 и B570, уже были официально представлены. Пока все это происходит, продолжаются обновления и в программной части. В итоге две функции будут отделены от графических драйверов Intel.

Intel объявила, что больше не будет включать вкладку «Studio» в новое графическое ПО. Компания заявила, что такое решение было принято из-за низкого спроса со стороны пользователей.

Напомним, что вкладка «Studio» поддерживала запись видео и его трансляцию на сторонние платформы. Она также позволяет использовать функции камеры с искусственным интеллектом и преобразовывать игровые кадры в контент, которым можно поделиться в социальных сетях. С другой стороны, Intel рекомендует пользователям использовать сторонние программы.

«Это было трудное решение, но мы решили удалить функции вкладки „Студия“ из программы из-за очень низкого числа пользователей». Intel

В дополнение к удалению вкладки «Studio» отметим, что Intel продолжит внедрять новшества на базе драйверов. В частности, с серией Arc компания перешла на новую политику и начала поддерживать актуальные игры. Сегодня эта поддержка продолжается.