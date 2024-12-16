По слухам, Galaxy S25 Ultra будет иметь плоскую рамку, в отличие от Galaxy S24 Ultra.





По слухам, Samsung Galaxy S25 Ultra будет иметь плоский дизайн и толщину всего 8,4 мм, с дисплеем AMOLED 2X размером 6,8 дюйма и частотой обновления до 120 Гц. Чипсет Snapdragon 8 Elite и до 16 ГБ оперативной памяти обеспечат многозадачность, а аккумулятор емкостью 5 000 мАч останется прежним.

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Ожидается, что OneUI 7 на базе Android 15 принесет новые функции искусственного интеллекта, кастомизацию и повышенную эффективность.

Камера может включать 50-Мп ультраширокоугольный объектив, 200-Мп основную камеру с 100-Мп космическим зумом и 50-Мп телеобъектив с переменным зумом.

Смартфон, как сообщается, выйдет в конце января или начале февраля 2025 года, хотя сама компания еще не подтвердила дату. Цена может вырасти по сравнению с прошлой моделью, так как в прошлом году она выросла на 100 долларов.