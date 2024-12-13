Компания Nvidia сделала ряд интересных заявлений о серии RTX 50. Новые видеокарты будут анонсированы в январе.

Компания Nvidia предприняла ряд шагов, чтобы повысить ажиотаж в преддверии выставки CES 50, посвященной видеокартам серии RTX 2025. Технологический гигант официально анонсировал мероприятие GeForce на 6 января и заявил, что поделится важными новостями о графических картах следующего поколения.

Согласно заявлениям, модель RTX 5090 обеспечит 70-процентный прирост производительности по сравнению с RTX 4090. Если верить утечкам, семейство Blackwell будет представлено пятью различными моделями, от самой сильной до самой слабой, а именно GB202, GB203, GB205, GB206 и GB207. Однако, похоже, что модель, которая заменит AD104, GA104 и TU104, отсутствует. Стоит отметить, что эти чипы используются в промежуточных моделях, таких как RTX 4070 Ti.

Флагман серии, GB202, вероятно, будет называться RTX 5090 и займет трон RTX 4090. Этот GPU будет включать в себя 192 блока SM (Stream Multiprocessor) и 96 TPC, а также 12 GPC (Graphics Processing Cluster).

Предполагается, что архитектура Blackwell будет иметь 256 ядер CUDA на TPC, и в этом контексте RTX 5090 будет иметь 24 576 ядер CUDA. Что касается памяти, то она будет оснащена технологией GDDR7 и 512-битной шиной памяти. Пропускная способность памяти составит 1792 ГБ/с при скорости 28 Гбит/с.

В дополнение к событиям перед CES 2025 Nvidia возрождает игровой марафон GeForce LAN, который в последний раз проводился в 2011 году. 50-часовое мероприятие будет включать в себя как онлайн, так и физические компоненты и пройдет в таких городах, как Лас-Вегас, Пекин, Тайбэй и Берлин. LAN-вечеринка также станет финалом мероприятия, посвященного запуску серии RTX 50.