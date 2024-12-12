Компания Monster представила серию настольных игровых компьютеров Tulpar TD3 V1, состоящую из пяти различных моделей.
Серия Tulpar TD3 V1 поддерживает разрешения 1080p, 2K и 4K. Модель TD3 V1.6.6 оснащена процессором Intel Core i9 14900K и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4080 Super. Модель TD3 V1.1.1 имеет процессор Intel Core i5 и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060.
Другие модели в серии включают TD3 V1.2.1, TD3 V1.3.4 и TD3 V1.4.9, каждая из которых имеет различные комбинации процессоров и видеокарт.
Каждая модель включает материнскую плату Monster Semruk Z790, твердотельный накопитель M.2 NVMe Gen4 объемом 1 ТБ и корпуса с поддержкой ARGB. Также предусмотрены возможности кастомизации, включая замену оперативной памяти и твердотельных накопителей.
Компания предоставляет гарантию на систему и техническое обслуживание. Гарантия на оригинальные комплектующие сохраняется даже в случае замены компонентов.