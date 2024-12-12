Компания Monster известна своими компьютерами, разработанными специально для геймеров, но теперь она выпустила свой первый настольный игровой ПК серии Tulpar TD3 V1.

Компания Monster представила серию настольных игровых компьютеров Tulpar TD3 V1, состоящую из пяти различных моделей.

Серия Tulpar TD3 V1 поддерживает разрешения 1080p, 2K и 4K. Модель TD3 V1.6.6 оснащена процессором Intel Core i9 14900K и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4080 Super. Модель TD3 V1.1.1 имеет процессор Intel Core i5 и видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4060.

Другие модели в серии включают TD3 V1.2.1, TD3 V1.3.4 и TD3 V1.4.9, каждая из которых имеет различные комбинации процессоров и видеокарт.

Каждая модель включает материнскую плату Monster Semruk Z790, твердотельный накопитель M.2 NVMe Gen4 объемом 1 ТБ и корпуса с поддержкой ARGB. Также предусмотрены возможности кастомизации, включая замену оперативной памяти и твердотельных накопителей.

Компания предоставляет гарантию на систему и техническое обслуживание. Гарантия на оригинальные комплектующие сохраняется даже в случае замены компонентов.