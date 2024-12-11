До конца года японский производитель выпустит первую модель новой серии электромобилей Ye, созданной для привлечения части спроса на электромобили в Китае.

Японские автопроизводители активизировали свои усилия, чтобы завоевать долю на растущем китайском рынке электромобилей. После новой модели bZ3X от Toyota, на этот раз мы имеем дело с новым Honda Ye P7. Двухмоторный электрический кроссовер - первый шаг из трех новых моделей, которые Honda предложит для продажи в Китае.

Известно, что производители за пределами Китая сотрудничают с местными производителями, чтобы удержаться в стране, где царит жесткая ценовая конкуренция. Местным партнером Honda по выпуску этой модели является компания GAC. Длина модели составляет 4750 мм, ширина - 1930 мм, высота - 1625 мм, а колесная база - 2930 мм. Модель с 21-дюймовыми колесами весит 2,3 тонны за счет батареи и двух двигателей.

В электрическом кроссовере передний двигатель выдает 150 кВт (201 л.с.), а задний - 200 кВт (268 л.с.) максимальной мощности. Таким образом, автомобиль разгоняется от 0 до 100 км/ч за 4,6 секунды. В Ye P7 будут использоваться батареи производства CATL. Емкость и химический состав батареи пока не объявлены, но, исходя из предыдущих новостей, можно сказать, что будут использоваться батареи NMC (никель-марганец-кобальт), производимые китайским гигантом в Ичуне.

Дизайн кузова автомобиля отличается резкими линиями, низким и выступающим носом, камерами, направляющими передовые технологии помощи при вождении, цифровыми боковыми зеркалами, колесными дисками темного цвета и скрытыми дверными ручками. Сзади выделяются С-образные тонкие стойки и бампер с черными глянцевыми деталями.

Ожидается, что новый Honda Ye P7 поступит в продажу в Китае до конца года. Цена пока не известна, но учитывая, что совместные предприятия, созданные с иностранными производителями в Китае, не были успешными в продажах, можно сказать, что они должны установить очень конкурентоспособную цену.