Компания SpaceX, стремясь увеличить частоту испытательных полетов ракеты-носителя нового поколения Starship, переместила ракету-носитель первой ступени Super Heavy на стартовую площадку для проведения предполетных испытаний перед седьмым запуском.
SpaceX поделилась снимком 70-метровой ракеты-носителя Super Heavy, стоящей на стартовой площадке. Когда космический корабль Starship будет уложен сверху для предстоящего испытания, высота ракеты достигнет 120 метров.
По последним данным, SpaceX планирует провести седьмой орбитальный испытательный полет ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship 11 января, однако SpaceX пока не подтвердила эту информацию.