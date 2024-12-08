Из-за постоянных обстрелов в зоне боевых действий, украинская армия потеряла около трети гаубиц M777, поставленных Соединёнными Штатами.

Вооружённые силы Украины (ВСУ) столкнулись с рядом проблем, связанных с эксплуатацией американских 155-мм гаубиц M777, поставленных Соединёнными Штатами. Эти артиллерийские системы активно используются в боевых действиях на востоке Украины, сообщает сайт National Interest.

Основные проблемы включают:

Износ техники. Интенсивное использование гаубиц M777 в условиях боевых действий привело к значительному износу. Технические неисправности и потребность в ремонте стали актуальными вопросами для украинских военных.

Потери на поле боя. По информации из источников, количество повреждённых или уничтоженных гаубиц M777 увеличилось. Сообщается, что потери составляют около трети от общего числа поставленных систем.

Логистика и обслуживание. Сложности с логистикой и техническим обслуживанием влияют на использование артиллерии. Необходимость в ремонте и замене оборудования требует дополнительных ресурсов.