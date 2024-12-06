Миссии будут проведены в апреле 2026 года и в середине 2027 года, что примерно на шесть месяцев позже запланированных сроков.

НАСА объявило о задержке амбициозных миссий Artemis II и Artemis III, в рамках которых астронавты впервые за 50 лет совершат путешествие вокруг Луны и затем высадятся на ней. Миссии будут перенесены на апрель 2026 года и середину 2027 года соответственно, что примерно на шесть месяцев позже, чем планировалось ранее.

Задержка связана с проблемами с теплозащитным экраном космического корабля Orion. Orion - это капсула, в которой будут путешествовать члены экипажа каждой миссии, и она должна выдерживать температуру почти 5 000 градусов по Фаренгейту во время входа в атмосферу Земли. Во время предыдущей миссии Artemis I в 2022 году капсула Orion использовалась для испытаний без экипажа и в целом прошла успешно, завершив миссию в соответствии с планом.

Однако при посадке выяснилось, что тепловой экран капсулы, защищающий астронавтов от экстремальных температур, деградировал сильнее, чем предполагалось. Теплозащитный экран спроектирован как абляционный, что означает, что он будет несколько изношен во время входа в атмосферу, но обугливание материала оказалось сильнее, чем ожидалось, и в докладе, опубликованном ранее в этом году, говорится о «критических проблемах» с защитным экраном, которые необходимо устранить, прежде чем он станет безопасным для астронавтов.

«На протяжении всего процесса исследования феномена теплозащитного экрана и определения дальнейших действий мы оставались верны основным ценностям НАСА: безопасность и анализ на основе данных оставались на первом плане», - сказала в своем заявлении Кэтрин Кернер, помощник администратора Управления НАСА по разработке исследовательских систем. «Обновления наших планов миссий - это позитивный шаг к обеспечению безопасного достижения наших целей на Луне и разработке технологий и возможностей, необходимых для полетов на Марс с экипажем».

НАСА также сообщило, что выявило проблему с материалом теплового экрана: газы скапливались в слое материала под названием Avcoat и не могли выйти, что привело к растрескиванию материала. Специалисты подчеркнули, что если бы во время полета Artemis I в корабле «Орион» находился экипаж, он был бы в безопасности и не подвергся бы воздействию опасных температур, поэтому 10-дневная миссия «Artemis II» будет проходить с использованием нынешней системы теплозащиты, но траектория входа в атмосферу будет скорректирована, чтобы свести к минимуму эти проблемы. Для Artemis III будут изготовлены новые теплозащитные экраны, которые позволят газам проникать в материал.