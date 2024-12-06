Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
dima0782
НАСА переносит сроки лунной миссии Artemis из-за проблем с теплозащитой
Миссии будут проведены в апреле 2026 года и в середине 2027 года, что примерно на шесть месяцев позже запланированных сроков.

НАСА объявило о задержке амбициозных миссий Artemis II и Artemis III, в рамках которых астронавты впервые за 50 лет совершат путешествие вокруг Луны и затем высадятся на ней. Миссии будут перенесены на апрель 2026 года и середину 2027 года соответственно, что примерно на шесть месяцев позже, чем планировалось ранее.

Задержка связана с проблемами с теплозащитным экраном космического корабля Orion. Orion - это капсула, в которой будут путешествовать члены экипажа каждой миссии, и она должна выдерживать температуру почти 5 000 градусов по Фаренгейту во время входа в атмосферу Земли. Во время предыдущей миссии Artemis I в 2022 году капсула Orion использовалась для испытаний без экипажа и в целом прошла успешно, завершив миссию в соответствии с планом.

Однако при посадке выяснилось, что тепловой экран капсулы, защищающий астронавтов от экстремальных температур, деградировал сильнее, чем предполагалось. Теплозащитный экран спроектирован как абляционный, что означает, что он будет несколько изношен во время входа в атмосферу, но обугливание материала оказалось сильнее, чем ожидалось, и в докладе, опубликованном ранее в этом году, говорится о «критических проблемах» с защитным экраном, которые необходимо устранить, прежде чем он станет безопасным для астронавтов.

«На протяжении всего процесса исследования феномена теплозащитного экрана и определения дальнейших действий мы оставались верны основным ценностям НАСА: безопасность и анализ на основе данных оставались на первом плане», - сказала в своем заявлении Кэтрин Кернер, помощник администратора Управления НАСА по разработке исследовательских систем. «Обновления наших планов миссий - это позитивный шаг к обеспечению безопасного достижения наших целей на Луне и разработке технологий и возможностей, необходимых для полетов на Марс с экипажем».

НАСА также сообщило, что выявило проблему с материалом теплового экрана: газы скапливались в слое материала под названием Avcoat и не могли выйти, что привело к растрескиванию материала. Специалисты подчеркнули, что если бы во время полета Artemis I в корабле «Орион» находился экипаж, он был бы в безопасности и не подвергся бы воздействию опасных температур, поэтому 10-дневная миссия «Artemis II» будет проходить с использованием нынешней системы теплозащиты, но траектория входа в атмосферу будет скорректирована, чтобы свести к минимуму эти проблемы. Для Artemis III будут изготовлены новые теплозащитные экраны, которые позволят газам проникать в материал.

#космос #наса #полет на луну #миссия на луну #миссия artemis
+
Написать комментарий (0)
Трамп выбирает астронавта-миллиардера Джареда Айзекмана следующим руководителем НАСА
Через 50 000 лет в нашей Солнечной системе может появиться одна или несколько новых планет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия и Казахстан не могут договориться о восстановлении железной дороги — дублера Транссиба
+
Gaijin Entertainment выпустила сравнительное видео движков Unreal Engine 5 и Dagor Engine
11
Пользователь проверил возможность установки Windows 11 24H2 на неподдерживаемых ПК
5
HyperOS 2.0 выходит для нескольких моделей Redmi и одного смартфона Poco
+
Российские геймеры выбирают NVIDIA, а среди самых продаваемых видеокарт нет ни одной от AMD
17
Эксперты из MWM остались под впечатлением от российской гиперзвуковой ракеты "Циркон"
+
Студия GSC Game World рассказала о тяжёлых условиях разработки S.T.A.L.K.E.R. 2
23
Intel подтвердила завершение разработки архитектуры Xe3
1
Российская армия заняла населённый пункт Новопустынка на Покровском направлении
+
Появились подробности и фото видеокарты Intel Arc B580 до официального релиза
1
На Балтике экипаж корабля РФ обстрелял вертолет армии Германии сигнальными ракетами
4
Новая Indiana Jones на минималках в 1080р требует видеокарту GeForce RTX 2060 и CPU Ryzen 5 3600
+
Американские эксперты признали Т-14 "Армата" самым боеспособным танком в мире
+
Minecraft получил обновление с новым жутким биомом и уникальным монстром
+
Астрофотограф запечатлел красочный портрет туманности Лев в светящемся поле водородного газа
+
Зеленский заявил о подготовке санкций против Грузии за «разгон протестов»
5
Poco M7 Pro 5G появится на международном рынке 17 декабря текущего года
+
Планшеты Xiaomi Pad 7 стали на шаг ближе к мировому запуску
1
Для эффективной борьбы с новыми ракетами "Нептун-МД" российское ПВО использует РЛС "Подлет-К1"
+
Путин раскритиковал Минфин за тайные лимиты на семейную ипотеку
+

Популярные статьи

iPhone SE 4 может оказаться круче, чем вы думаете
7
Краткий обзор игры "LEGO Horizon Adventures"
+
Как работают новые процессоры AMD на старых материнских платах без обновления BIOS
18
Подборка игр и дополнений, в которые можно поиграть вместо S.T.A.L.K.E.R. 2
13
LinX и предел в 1000 Гигафлопс или как старое ПО мешает раскрытию потенциала AMD
4
Американцы гадают, для чего китайцы построили огромный корабль
+
Почему ленд-лизовские гранатомёты оказались непригодными для Восточного фронта
14
Как сделать апгрейд с минимальными расходами, и что купить для запуска игр в разрешении 1080р и 2К
5
Смоделирован удар китайской ракеты DF-5C с ядерной БЧ по Вашингтону, последствия показали на видео
67
Как NVIDIA тормозит прогресс в видеоиграх и почему качество графики в играх не улучшается
24

Сейчас обсуждают

OgoGoLog
16:46
А кому ему служить? Украине что ли? Ахахаха.
Мэр Тбилиси обвинил Зеленского в служении иностранным интересам
Nvidia&Intel Hater
16:45
да е мое.изначально на ядро производительность лучше у 14 поколения.причем тут количество убогих ядер -говноядер Не идентична производительность у них на ядро -не придумывайте.Я про большие ядра.Не си...
Остался ли ещё потенциал у GeForce RTX 3050 и сколько стоит вход в мир видеоигр c 60 fps@1080р
Alexey B
16:42
Поддержу - не видел глюков на АМД. Если руки прямые то всё ровно было на ЛЮБЫХ плаформах.
Великая битва Intel Pentium III Coppermine и Intel Celeron Tualatin
Alexey B
16:40
1. Во времена П2/П3/Целеронов что для Сокета 370 что для СЛОТ-а не имело смысла городить туда большие радиаторы, ибо даже Туалатин 1400 имел тепловой пакет менее 30 Вт. Типичные же сокетные процессоры...
История Socket 370, или о том, как "сокет для бедных" стал флагманским и к чему это привело
Dimkovski
16:40
Ну тогда и 1060 вход с FSR, но это бред.
Остался ли ещё потенциал у GeForce RTX 3050 и сколько стоит вход в мир видеоигр c 60 fps@1080р
Алексей Рагозин
16:39
Зачем тебе в настолке мощная встройка? Дешевле взять ту же 3050 и она будет дешевле и быстрее. Все эти мощные встройки для букв и минипк
Процессоры AMD Strix Halo LP получат iGPU с 20 CU для конкуренции с GeForce RTX 3050
Застенчивая Катя
16:39
Вот тебе ответ. Если вы такие сильные и умные, почему Крым до сих пор не вернули?
На фоне обещаний РФ ответить за удары Storm Shadow Британия планирует усиление защиты военных баз
Владимир Свечников
16:37
Можно, если играть на средне-низких настройках. Иногда даже 120 фпс будет получаться без лучей. Большинство так и делает.
Остался ли ещё потенциал у GeForce RTX 3050 и сколько стоит вход в мир видеоигр c 60 fps@1080р
Застенчивая Катя
16:36
так и она от деда своего не отстала
Глава МИД Германии снова отличилась эрудицией и заявила, что в Европе живут 1,3 млрд человек
Владимир Свечников
16:35
Ну так за счёт чего здесь прирост производительности? За счёт количества "говноядер"? Ведь производительные ядра у Raptor Lake Refresh и у Alder Lake полностью идентичные.
Остался ли ещё потенциал у GeForce RTX 3050 и сколько стоит вход в мир видеоигр c 60 fps@1080р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем