Япония запустила проект FAST, целью которого является получение энергии на основе ядерного синтеза к концу 2030-х годов. Проект направлен на преодоление технических проблем на пути к созданию коммерческих термоядерных электростанций.

В Японии стартовал проект FAST, направленный на получение энергии через ядерный синтез к концу 2030-х годов. Проект, получивший название Fusion by Advanced Superconducting Tokamak, ставит своей целью продемонстрировать комплексную термоядерную энергетическую систему, включая технологии производства электроэнергии и топлива.

В рамках проекта предпочтение будет отдано конфигурации токамака, поскольку она хорошо задокументирована и масштабируема. FAST нацелен на преодоление технических трудностей, которые мешают созданию коммерческих термоядерных электростанций.

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Для достижения этой цели будет использован реактор-токамак с низким аспектным отношением, который будет оснащен высокотемпературными сверхпроводящими (ВТС) катушками. Эти катушки позволят создать плазму высокого давления при более компактных размерах по сравнению с традиционными и более крупными токамаками. Уменьшение размеров устройства поможет сократить время и стоимость производства.

Устройство будет работать на основе новых технологий, таких как высоковольтные катушки, низкоактивируемые материалы и производство дейтерия из морской воды. Проект нацелен на получение непрерывно горящей плазмы, извлечение и преобразование энергии, демонстрацию тритиевого топливного цикла, а также обеспечение системной интеграции и безопасности.

Проект предполагает выработку энергии мощностью от 50 до 100 МВт и проведение дейтерий-тритиевой термоядерной реакции в течение 1000 секунд. Планируется, что устройство будет работать на полной мощности, а его общее время работы составит 1000 часов.

Для проектирования реактора будет создана группа концептуального проектирования, в которую войдут исследователи плазмы и инженеры-энергетики. Предварительное проектирование планируется завершить в 2025 году.

Согласно заявлению проекта, FAST станет первой в мире попыткой комплексного решения инженерных задач, связанных с получением термоядерной энергии из плазмы и демонстрацией ее устойчивости.